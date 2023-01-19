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【拜年迷思】太太堅持年初一帶初生B回娘家 港爸不滿破壞傳統習俗激烈爭吵

育兒經 14:02 2023/01/19

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是否一定要跟足傳統習俗呢?

過幾日就係農曆年，已婚而且有小朋友的家庭，對於要去邊度拜年先，真係千古難題！中國人傳統習俗就係初一返男家，初二返娘家，但其實只是傳統，唔一定要硬性規定！有港爸就在網上發文大呻，因為拜年一事與太太激烈爭吵，原來是外母和太太都堅持要帶BB年初一返娘家拜年，令他非常苦惱。

最新影片推介:

事主在「連登討論區」以「初一應該返男家定女家」為題發帖，表示自己小朋友剛出世，第一次初一諗住帶返屋企食飯，而女家都係初一食飯，兩家人撞晒期，而夫妻都為了此事而激烈爭吵，港爸不知如何是好。網民就獻計跑兩場，中午女家，晚上男家。有網友都力撐事主，指傳統習俗上初一應該回男友，

農曆正月初二回娘家，是眾所皆知的傳統習俗。

不過在網民熱烈討論的時候，事主回應網民稱今年自己無法在初一兩邊跑，原來竟是因為他大年初一需要上班！最後他透露若兩家人堅持要「開夜」，那他就兩邊都不去。當港爸告知真相後，網民反而一面倒支持太太帶BB回娘家過年，因為回男家要獨自面對親友，還要幫忙做家務等！

網民留言：「個仔啲sleep cycle又亂晒，又成班人摸個b，又冇得say no，老公又唔喺度，自己又冇得抖」、「樓主都冇份去，佢老婆自己一個去女家好合理」、「要返工咁你就收皮啦，你老婆想去邊就去邊，完」、「你初一要返工，然後你老婆自己帶個仔去奶奶度？聽落都覺得伏」。

網民又表示初生B不適合拜年，因為抵抗力不足「啱出世就咪帶出去拜年啦，啲親戚又摸又錫污糟多菌」。

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責任編輯︰王明芳

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