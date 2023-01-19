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【核酸檢測】深水埗楓樹街檢測站續現百人長龍　市民斥擾民促改以快測代替

社會 13:13 2023/01/19

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現場已有近百人排隊等候做核酸測試。（黃傑偉攝）

因應近日核酸檢測需求上升，多個檢測站出現人龍，其中深水埗楓樹街檢測站今日（19日）更出現百人長龍。有市民支持做核酸檢測，但認為有必要加派人手；也有市民直斥措施擾民，望政府以快速測試代替做核酸檢測。

農曆新年將至，政府早前宣布與內地通關，不少市民都已預約在近期回鄉過年。惟現時過境人士仍須持48小時付費核酸證明才能前往內地，致近日檢測中心出現人龍。記者今日上午11時再到楓樹街核酸檢測中心視察，發現現場已有近百人排隊等候做核酸測試。

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任職傢俬工程的葉先生今晨預約10時30分檢測，今早10時30分到檢測站排隊，不料已有數十人長龍，預計要多費1小時排隊。他體諒因通關後有大批市民要做檢測往內地探親，希望檢測中心可以多派人手。葉先生支持做核酸檢測，認為疫情雖然放緩，但是做檢測可有效控制疫情。

任職文員的陳小姐今日要請假往楓樹街做檢測。她預約11時，但今晨9時來到已有30多人在排隊。受疫情影響數年未有往內地探望親友，陳小姐滿心期望今年通關可回內地探親，但要做付費核酸檢驗太費時，她希望政府可考慮以快速測試代替核酸檢驗，以方便大批想往內地探親市民，不用費時做核酸檢測阻慢行程。

從事社福機構的范先生認為疫情已經放緩，希望政府可以考慮以快速測試代替做核酸檢測，認為政策太過擾民，因現在已不是重症，相信做快速檢測會比較適合。

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民建聯鄭永瞬舜形容情況極不理想，已向有關部門表達強烈不滿。立法會議員江玉歡表示，聽聞政府今次反應很快，「應該很大機會會取消檢測安排」，期望盡快收到好消息。詳情即看：【下一頁

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記者：黃傑偉

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疫情 快速測試 檢測中心 出入境管制 民建聯 深水埗 立法會

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