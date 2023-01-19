【暴動判囚】涉旺角腳踢「私了」男途人　21歲男暴動等罪成囚2年

▲ 區域法院.。（資料圖片）

有市民於2020年農曆年初二在旺角悼念旺角暴動4週年，其後演變成暴動，患有自閉症的21歲男生涉在4旬漢被人推倒後，用腳踢事主約4下，早前於區域法院承認暴動罪及傷人罪，今（19日）被判監24個月，被告另須賠償6,000元予事主。法官判刑時指，被告是路過時即興參與暴動，可見被告在暴動中角色輕微。

被告馬俊棋（現年21歲，案發時18歲，學生），承認1項傷人罪、1項暴動罪。法官判刑時指，本案未有證據顯示被告在當日較早前的「私了」事情出現，以及參與堵路，又指本案暴動情節較輕微。

法官指，被告並沒有帶上裝備，亦是示威者中僅有連口罩也沒有的，案發是腋下亦夾有1本雜誌，接納被告是路過時即興參與暴動，可見被告在暴動中角色輕微。

法官指，受害人X被示威者首次推倒時，被告並未有參與，直至X被人再次推倒下，被告以腳踢X。法官在考慮被告的自閉傾向後，接納被告當時出於誤會而腳踢X。

法官又指，相信因不同因素而令被告在案發後3年才判刑，被告及其家人因此承受壓力，判刑選擇亦有局限，遂就兩罪將被告判監24個月，另下令被告向X賠償6,000元。

案情指，2020年1月26日，多人於旺角砵蘭街及山東街交界悼念旺角暴動4週年，約有200名身穿黑衣的示威者聚集砵蘭街一帶，被告曾於上址出現。

及至凌晨12時許，當時46歲的X獨自走到一快餐店外踢開發泡膠箱後遭人推倒，站起後撥開拍攝他的手機被包圍，有人用手叉X頸部，有人推倒X，被告上前用腳踩及踢X約4下，有人再以玻璃樽重擊X頭部。X事後頭部受傷縫了7針，面上亦留下疤痕。

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記者：梁錦麟