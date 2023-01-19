【東張西望】港男天水圍酒店Staycation驚見床有大便　中招求助反被質疑瀨屎

▲ 港男在天水圍酒店Staycation時驚見床有大便「中招」，向酒店求助反被質疑瀨屎，拒絕負責。

疫情下，不少港人喜歡Staycation，TVB節目《東張西望》日前報道，一名港男與家人在天水圍一間酒店Staycation時，床上驚現糞便，更令到事主整條褲都是「屎漬」，求助時酒店職員竟稱與酒店無關，拒絕負責，並暗示是事主自己「瀨屎」所致，令其甚為氣憤。

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據《東張西望》報道，男事主蔡先生憶述，日前趁周末與家人一行10多人到天水圍一間酒店Staycation，游玩後返回酒店便躺在床上休息，期間聞到房間有一陣臭味，故在房中尋找來源，怎料一揭開被子就發現有一灘糞便，褲子亦染上屎漬。蔡先生立即打電話到服務台求助，但打了10多分鐘仍沒有人接聽，於是他只能頂著那條有「屎漬」的褲子到樓下大堂找人支援。

蔡先生等了15分鐘酒店經理才上前查看情況，但酒店經理翻查他房門口的閉路電視後指酒店員工有拿著床單出入房間，表示有做過清潔。蔡先生反問「咁你即係話我賴屎？」，酒店經理更指出不排除這個可能性，責任與酒店無關，更懷疑蔡先生用此方法向酒店敲詐。酒店經理認為蔡先生若有不滿可以報警處理，並說不會因此事而道歉，未有理會正在談話的客人便自行離開，令蔡先生覺得其態度極差。

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蔡先生提到，因為此事令同行的小朋友問他：「舅父，你係唔係瀨屎？」令他覺得十分尷尬。在翌日退房時，他亦曾向酒店職員詢問投訴方法，但酒店職員拒絕提供，令他覺得投訴無門，氣亦難下。蔡先生再三表示：「希望得到酒店嘅道歉，而唔係想索取賠償。」蔡先生事後亦在facebook個人專頁圖文並茂講述事件。

因為這次的經歷為原本是一個很好的Staycation活動變成讓他帶來尷尬的局面，破壞了一家人出遊的心情。《東張西望》其後向涉事酒店查詢，對方指已與蔡先生進行溝通，會對今次的事件作出跟進及處理。

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責任編輯：羅嘉欣