【日本旅遊】樂桃航空2月2日起復運　大阪香港線單程機票不包行李$790起【內附連結】

▲ 香港往彼大阪的Simple Peach單程票價為$790起，未包行李。（相片來源：Peach）

香港往返日本航班近日大亂，因日本政府限制航班數量，日前國泰航空及HK Express取消2月部份班次，不少旅客方寸大亂。幸而樂桃航空（Peach）將於2月1日起恢復大阪（關西）至香港綫的營運，如有意飛日本可以考慮。

從2020年3月2日起停航接近3年的樂桃大阪香港線，原定計劃於1月20日重新恢復，但由於日本政府突然採取緊急措施，因此1月份航班已經取消。 現時官網開賣的是2月2日起的航班，每日一班，去程機為凌晨0135，回程為2115，時間靚絕，見官網暫時大部分日子未客滿。

官網標榜最基本的Simple Peach單程票價為$790起，不過2月2日票價已升至是$2,970，而且這票價只剩下1個座位，包行李的Value Peach則索價$3,430。反而回程2月5日至7日均有$790最低票價，包行李則是$1,140，合計接近$5,000。2月6日後的票價稍為回落，去程最平$1,090起。

▲ 樂桃航空（Peach）將於2月1日起恢復營運大阪（關西）至香港綫，港人有多個選擇。（相片來源：Peach）

樂桃航空已於2022年8月起恢復國際航班，包括大阪來往首爾及台北。此外，還將運營4條航線，包括從12月起第一條中程的大阪至曼谷航線。

▲ 2月2日票價已升至是$2,970，其他日子由$1,090起。（相片來源：官網截圖）

▲ 2月份其他日子票價。（相片來源：官網截圖）

樂桃航空（Peach）

網址：www.flypeach.com/hk

記者：張頌婷