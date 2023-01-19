【晚吹戀講嘢】初戀男友曾願「以命換命」折壽十年求甦醒　患癌不復合怕成負累

▲ 這個初戀男友真係唔話得！

ViuTV清談節目《晚吹 — 戀講嘢》昨晚（1月18日）播出的一集，擔任嘉賓的車模Copy Lo，分享了一段感人的故事。

在節目中提及自己的初戀，即使分手後，對方依然深愛她，更曾在她入院昏迷期間，希望「以命換命」求她甦醒過來。

初戀男友對她疼愛有加

她指兩人相識於中學時期，當時自己不算吸引，不僅正在箍牙，而且臉圓、皮膚差，而對方則俊俏白皙，對她亦呵護有加，結果慢慢被融化和感動，並在13、14歲時決定走在一起。

雖然當時初戀男友不算富有，但對她疼愛有加，會在放學後打工賺錢，只為買禮物送給她。

而且，對方有耐性脾氣好，一直承受Copy的脾氣，他們拍拖約6年，最終卻因懷孕一事意見不合而分手。

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因生育問題不合而分手

由於當時內地收地，初戀男友家人頓變成暴發戶，於是向Copy提出趕快生孫子，並會給她20萬港元，惟Copy自言個性固執：「我的想法是，我喜歡他兒子的話，我自然會生孩子，不會為錢而生。」

但由於初戀男友卻是位「媽寶」，很聽媽媽的話，最終二人想法不一致，導致分手收場。

成單親媽媽被離棄 初戀男友出手幫忙

隨後，Copy很快便跟他人交往，更為對方未婚懷孕，不過該位前度卻不想要孩子：「我懷孕的一刻，他已經不想要了。當時對方38歲，比我大17年，加上是位老闆，覺得我是為了分家產。」

之後，她更被趕出家門，懷着孩子在快餐店露宿，更沒有朋友願意收容，直至再次聯絡初戀男友，才得到協助。

Copy指初戀男友讓其在家中過夜，更指原本對方有位追求中的對象，但得悉她情況後，便沒法與其他女生交往，認為只要照顧她幸福就夠。

▲ 初戀男友對Copy有情有義。

願意「以命換命」 發現對方有腦瘤

去年，Copy因意外昏迷住院，初戀男友非常擔憂，並表示願意「以命換命」。Copy表示當自己醒來後，對方曾直接告訴她：「說我終於醒來，即使折壽十年也願意。」及後發現對方有腦瘤，需接受化療。

由於當時腫瘤變大，初戀男友危在旦夕，但其家人得悉後，最擔心的卻是繼後香燈的問題。

Copy解釋指因對方是位獨子，故其家人第一時間不是思考醫生怎樣醫治他，而是要她幫他兒子生孩子。當時對方家人表示願付500萬，同時知道Copy看上一隻200萬名錶，以及喜歡住村屋，於是加碼開出總共1,000多萬的條件。

▲ 只願對方幸福。

初戀男友拒絕復合 只望對方有幸福

不過Copy亦不為所動，認為自己已經當了一次單親媽媽，知道生育的責任，與金錢無關，而初戀男友也沒順母親的意思，叫她不用理會。

在這條漫長的抗癌過程中，Copy曾與初戀男友提出復合，望與他走過最後一段路，惟遭到對方拒絕：「他可能覺得我可憐他，或者不是出自真心地和他走下去。他知我要獨力養育女兒，不想再成為我的負累。」

現時，對方的身體每況愈下，連走路也困難，於是Copy在節目中致電對方，說出心底感激的說話，而對方亦向Copy道出心聲：「作為前度而言，祝你找個更好的人來照顧自己，我就無法照顧你了。」場面催淚感人！

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