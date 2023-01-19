【新冠肺炎】無症狀感染等於免疫力強？　研究揭示：體內反覆發炎

▲ 外國一項研究顯示，無症狀感染者排出病毒需時19天，比有症狀感染者時間長。

新冠疫情持續多時，隨著染疫人數增多，無症狀感染者也愈來愈多。部分人或以為無症狀感染者，即代表免疫力較好，但有醫生最近就指出，這類感染者身體發炎時間更長，因此病毒傳播的時間也更長。

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台灣胸腔暨重症科醫師黃軒，最近在Facebook分享一項外國研究，顯示無症狀感染者病毒排出的時間需時19天，而有症狀感染者排出病毒時間為14天，前者比後者多5天，代表病毒殘留在體內時間較長，傳播的風險也越多。

在恢復期比較上（即出院康復後的8周），無症狀感染者對新冠病毒的免疫力，在其感染後2至3個月內，可能仍然在反覆不斷發炎。研究人員認為，這亦解釋了為何病毒擴散，約40%至60%會由無症狀感染者所引起。

無症狀感染者不一定是代表免疫力特別好，反而是免疫系統釋放太少激素（cytokines），令體內發炎反應在體內持續好幾個月。病毒清除率較久，能傳播的機會也越久。

雖然無症狀感染者抗體上升較慢，但預後通常比有症狀患者好，因為當有症狀的中重度患者釋放大量激素，也會造成許多器官損傷。

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責任編輯：羅嘉欣