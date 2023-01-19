【轉廢為能】兩中五女生親挖溝渠淤泥做實驗　發明「廚餘造氫」裝置獲6萬獎學金

▲ 五育中學學生楊雪晴（左二）及鍾海盈（右二）憑「廚餘造氫」項目勇奪「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」亞軍。（煤氣公司提供）

廚餘除可用作有機肥料，亦可產生新能源。2名中五女學生利用溝渠內的淤泥，再配合自製的「PSB珠珠」，把廚餘裡的有機物質轉化成氫氣。這項發明奪得環保智慧能源大賽獎項，並獲6萬元獎學金，她們表示會繼續研究，希望有一天每個屋苑也有 「廚餘造氫」裝置，實踐轉廢為能的環保理念。

就讀五育中學的中五學生鍾海盈是學校的風紀隊長，負責管理午膳秩序，觀察到每天都會產生不少廚餘，對環境造成負擔。早前她和同學楊雪晴參加煤氣公司「綠火焰計劃」下的環保智慧能源大賽，於是以善用廚餘為出發點，構思智慧能源創新方案。她們搜集資料時，發現有關廚餘可以產氫的理論，並在生物科老師的指導下，決定驗證這個理論，以「廚餘造氫」為參賽項目。

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惟實驗過程中，她們每次都要採集一定份量的光合細菌PSB和厭氧細菌才能產氫。於是楊同學及鍾同學克服骯髒、惡臭，跑到學校的溝渠內挖取淤泥再拿到實驗室加工，以採集足夠的厭氧細菌。

她們又發現液態PSB只能單次使用，產完一次氫氣便要棄掉，十分浪費。為解決問題，她們發明了「PSB 珠珠」，用褐藻膠把PSB包裹起來，使PSB可以重覆使用，而且強化了缺氧環境，令其可持續產生更多氫氣，效能更高。

憑「廚餘造氫」項目，楊同學及鍾同學成功打入「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」中學組八強，最後更勇奪亞軍，共享6萬元獎學金。

兩位同學表示，雖然整個實驗過程付出很多時間和努力，煮淤泥及收集廚餘又臭又髒，「要捂着鼻子才可繼續進行」，但幸好有老師們作強大後盾，陪著她們一起臭，一起做實驗、模型，使她們有動力堅持下去。她們期望，研究有一天可以應用到社區，每個屋 苑也有一個「廚餘造氫」裝置，既可減少堆填區廢物又可製造氫氣，轉廢為能，為環保出一分力。

「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」由煤氣公司與香港教育城合辦、 教育局協辦，比賽分為小學組及中學組，設「綜合能源解決方案」、「數碼化」及「去碳化」三大主題，參賽隊伍選擇至少一個主題，可運用任 何程式、軟件或工具，設計出全新的智慧能源創新方案。大賽設有多個 獎項，冠軍可獲得獎學金 10 萬元港幣。比賽結果已於今年1月15日出爐，中學組和小學組冠軍分別由英華書院的「Smart Glass Buildings」 和太古小學的「人工智能綠色火車系統」作品奪得。

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記者：黃穎津