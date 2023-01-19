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【腸胃炎】腸胃炎只吃白粥更傷胃？　醫生拆解飲食宜忌+正確服藥時機

醫生診症室 15:56 2023/01/19

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（iStock圖片）

每逢喜慶節日，少不免會大吃大喝，容易出現腸胃不適的情況、腹瀉等情況，有醫生分享了腸胃炎的飲食注意事項，以及正確服用止瀉藥的時機。

最新影片推介：

腹瀉多於5次服用止瀉藥

台灣外科醫生江坤俊在YouTube節目《江P醫件事》中指出，腸胃炎的常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉等，而腹瀉是身體一種保護機制，將細菌和病毒排除體外，不少人急於服用止瀉藥，反而導致病毒留在體內更久，因此，如腹瀉次數一天不多於5次，不建議服用止瀉藥。

只吃澱粉類食物不利復原

在飲食方面，不少人出現腸胃炎時都會吃白方包或白粥，江坤俊指出，當腸黏膜受傷時，需要蛋白質幫助復原，若只進食澱粉類食物，不利腸黏膜復原。他建議患者煮白粥時，可加上剁碎魚肉或瘦肉。

他亦提到，如胃部有發炎的情況，吃這澱粉類食物可能令胃痛情況加劇，因澱粉容易引起胃酸分泌，如果有胃潰瘍或胃部不適的情況，加上胃酸分泌過多，可能會令胃炎更嚴重。

及時補充水分

江坤俊又指，腸胃炎患者切記多喝水。部分人會選擇喝運動飲料補充電解質，他表示，不少運動飲料含有糖分，滲透壓高，可能令症狀更嚴重，因此建議選擇無糖的運動飲料。

同場加映：剩菜存放雪櫃時間一覽

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責任編輯：羅嘉欣

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