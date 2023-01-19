【斷網】郭富城林家棟任達華鬥智鬥演技　最新海報曝光暗藏玄機

▲ 《斷網》

由郭富城、任達華、林家棟、譚耀文、黃德斌、賴雅妍、胡子彤、顧定軒及湯怡主演的電影《斷網》，講述駭客以驚人速度及技術入侵國際金融機構，郭富城、林家棟、任達華，三大影帝飾演網絡專才，穿梭網上與現實世界，互相角力鬥智勇。

在戲中飾演電腦奇才兼慈父的郭富城，面對現實世界脅逼而被捲入網絡世界的犯罪旋渦。

三大影帝鬥演技

三位影帝組成三面對立，互相角力的鬥爭關係與節奏，郭富城被上司林家棟脅逼操控，林家棟被飾演網絡安全及科技罪案調查科督察的任達華在光纖中網絡追補，任達華被郭富城瞞騙虛報，形成一環扣一環，互相牽引的緊湊劇情。

一如監製鄭保瑞所說: 「現今犯罪案件，身邊的賊已不再手持AK 手槍去打劫銀行金鋪，已由線下轉而線上，他們已轉移網絡世界犯罪，所以我們港產動作片同樣亦要轉移『陣地』。電影《斷網》亦嘗試具體呈現駭客如何入侵國際金融，呈現這個犯罪網絡世界。」

導演黃慶勳亦稱: 「現今世代，犯罪非常簡單，只需在鍵盤按Enter 掣一下就可以了…網絡世界其實非常危險。」監製鄭保瑞亦表示，希望透過這電影讓觀眾警覺網絡危機隨時在身邊發生。

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海報隱藏玄機

在最新推出的海報，揭示4位主演包括郭富城、林家棟、任達華及賴雅妍，各人的造型照分別結合網絡虛擬背景，海報背後隱藏各人意向舉動。

郭富城飾演卓家俊是網絡保安經理「捍衛全城網絡 激活黑客潛能」，林家棟飾演陳明志為網絡保安公司行政總裁「對準網絡漏洞 黑錢就可以取之不盡」，任達華飾演孫斌是網絡安全及科技罪案調查科督察「天眼啟動 正在監控你一舉一動」，賴雅妍飾演杜詠珊為卓家俊妻「拯救摯愛 甘願交出生命權限」。

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