【減肥大作戰】新年飯聚熱門菜式之選　盆菜配料卡路里大公開

▲ 新年飯聚熱門菜式之選，盆菜配料卡路里大公開。

新年將至，賀年盆菜一直是飯聚的熱門菜式之選。不過，營養師Charlene就提醒，盆菜熱量其實十分驚人，約10人份量的盆菜，熱量可高達1萬大卡！

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營養師Charlene在Instagram專頁發佈貼文，列出14款盆菜常見配料卡路里。Charlene表示，盆菜熱量雖然高，但當中的配料也有分「邪惡類」和「較健康類」。邪惡類包括：豬皮、豬腩肉、炸芋頭、油雞、蘿蔔；較健康類則有鮑魚、海蝦、瑤柱、魚蛋、冬菇。她解釋，盆菜底層的配料容易吸收醬汁，所以就算是蔬菜類配料，例如蘿蔔，也有機會屬於「邪惡類」食材。

盆菜配料卡路里詳情：

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健康不致肥吃法

團年飯最緊要食得開心。Charlene表示，間中吃一次盆菜，當然不用太計算卡路里，只要適量進食即可。她亦提供幾項健康貼士，讓大家開心吃盆菜之餘也不致肥：

肉類、海鮮類配料，需要去皮、去除脂肪部份，便能減少熱量攝取

盆菜中的蔬菜會吸收醬汁和油脂，建議大家另外煮一些蔬菜，以攝取足夠膳食纖維，促進腸道消化盆菜中較濃味的食材

如進食盆菜以外會配白飯的人士，也需要注意白飯的攝取量，以及避免「撈汁送飯」

進食盆菜後，多喝水以平衡鈉質攝取

如果本身體重過重、關注血脂、血糖、血壓的人士，則需要多加注意進食的份量，以及避免攝取飽和脂肪高的食材

內容獲「營養師Charlene」授權轉載。

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責任編輯：張沛