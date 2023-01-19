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【打擊毒品】巴西入境冷凍貨櫃檢2.6億可卡因　海關拘3名男子

社會 14:09 2023/01/19

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巴西入境冷凍貨櫃檢2.6億可卡因，海關共拘3名男子

海關去年12月22日從一批巴西入境貨品中，檢獲300公斤懷疑可卡因，市值2.6億元；行動中有3名男子被捕，年齡介乎38至72歲。

海關貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔指，南美屬毒品來源熱門地，海關發現一個由巴西入境、報稱冷藏雞腳的40呎冷凍貨櫃，不尋常地由當地住宅地址寄出，故以X光抽查該批貨物，而影像顯示發現其中30箱貨物有異常，開箱檢驗後發現雞腳下均藏有可卡因。海關合共檢獲300公斤懷疑可卡因，估計市值2.6億元，相信販毒集團以大批正常貨物混入少數毒品以矇混過關。

海關毒品調查第一組指揮官陳紹裘指，該批貨品在其後3星期均沒有人收貨，相信販毒集團盜用正常食品公司資料做商業登記，並作收貨人，再申請凍肉入口許可證，以掩藏身份及偽裝正常貨物入口。而該批貨品也以橡膠氣球包裝，以防潮、防氣味外洩及防水。

海關直至昨日共拘捕3名年齡介乎38至72歲的男子，分別報稱貨車司機、食品公司負責人及私人司機，其中一人已獲釋，其餘2人保釋候查，海關仍全力追查幕後集團成員。海關也料販毒集團於農曆年期間囤積大批貨品，部分可能用作轉口，其餘會在假期間分銷。海關並提醒出入口商及倉務公司要留意3點，如收到非貨主諮詢，或有貨品存倉後長時間沒人提貨及貨主只提取少量貨物其餘貨物長期置於倉內。如遇上以上情況應向海關舉報。

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記者：黃傑偉

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