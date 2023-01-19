王菀之預告今年有突破性音樂會　張敬軒合拍賀歲片感受友誼可貴

▲ Ivana早前去日本拍MV。

Ivana（王菀之）今新年同機鐵仔再度合作，除推出《飛得去旅行》賀年版MV ，並有「Ivana x 機鐵仔」兔年限定WhatsApp Stickers，今日（19號）在MTR Mobile手機應用程式面世，「有得飛！又有演唱會飛！」已經被歌迷爭相搶要，更問是否用sticker，就可以行運搶到她今年演唱會飛。

Ivana坦言：「其實我今日已經收到好多stickers，全部都係朋友同屋企人傳嚟話要撲飛。實不相瞞，超級感恩同感動，我五月管弦樂音樂會，已經全部爆滿。好多人搶唔到飛，問有冇可能開多幾場。我感動到唔知點形容心情，多年來，為咗實踐呢個編寫管弦樂章嘅夢想，克服好多困難及恐懼，如果冇大家支持，呢個夢想係實現唔到，所以今次爆晒，感受特別深、感動，好多謝一路上支持我嘅所有歌迷及朋友。」

▲ 機鐵仔sticker。

除香港管弦樂團合作於大會堂舉行五場音樂會之外，Ivana接住一星期後會再開一個香港樂壇史無前例嘅音樂表演 : 「沉浸式藝術+流行音樂會」，Ivana說 ：「計劃開六場，可能過完年後開售，詳情到時再通知大家。場地係西九文化中心 THE BOX， 由於係一個史無前例嘅表演，大家唔好鬧我，門票係非常非常之少，六場都係得一千張飛左右。」

新年快到，Ivana坦言最近為賀歲片宣傳非常忙碌，早前電影宣傳未開始，飛去日本過新年及拍新歌MV，在白雪滿天的長野，拍了一日外景，回來便馬不停蹄為電影宣傳開工。

▲ 同軒公拍賀歲片。

Ivana說當晚同張敬軒兩個一齊睇晒戲，大銀幕上面字幕，寫住領銜主演: 「張敬軒、王菀之」，個一刻感覺真係好奇妙。「我地兩個相識咗18年，喺音樂作品或者舞台劇、演唱會上面，都見過呢兩個名一齊出現，但係今次係第一次喺大銀幕上面，見到我地兩個名併肩同行，等咗好耐，終於等到今日，重要係賀歲片！呢兩個並排嘅名，代表住我地嘅友誼、18年來嘅努力，以及好多好多人對我地嘅愛，所以睇到字幕個一刻，個心好感動。」