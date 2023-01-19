【公屋輪候】老爺奶奶申請公屋6年　新移民媽一家四口欲同住加名

▲ 有新移民媽指老爺奶奶排公屋6年，她一家四口欲同住，苦惱先加名還是繼續等。

有說「得公屋得天下」，但想上樓動輒要等數年以上，房署早前公布最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間為5.6年。一名新移民媽媽近日於社交平台指，老爺奶奶已申請公屋6年，她一家四口欲與兩老同住，正苦惱應先加名，還是繼續等，待兩老獲派公屋後再處理。

該名新移民媽媽於「小紅書」，以「香港申請公屋 等了6年現在加名還是繼續等」為題發文，她表示老爺奶奶已輪候公屋2人單位6年多，「本身市2單位，太慢然後轉新界」。原本兩老獲新界公屋派單位，可是他們又改變主意，想轉排市區公屋。媽媽分享她的計劃︰

我們一家四口（2大人2小娃）以後是要和老人一起住的，照顧2個65歲老人。

最新影片︰

2人單位不夠6人住

可是她有不少疑問，不知待兩老等市區派屋後，再加他們一家四口是否可以，擔心到時未能加名︰

想加了名申請擠迫戶，不然2人單位不夠住6人。

另一方面由於她與丈夫及兩名子女都非香港永久居民，「2永居拖2非永居，只能加我和老公名字，不能再加2個娃」，又指其中一名孩子等一年才有單程證。她聽聞派房時需要過半人數是永久居民，如果這樣就要等丈夫3年多後成為永久居民才夠過半人數，因此求問網民。

加了名，從2人隊伍換4人隊伍還要排隊更久，所以好糾結。

網民︰拿到公屋再加名

不少網民建議媽媽等到老爺奶奶獲派公屋單位後，再加名也不遲，認為可以調到更大的單位，否則現在加名申請可能增加輪候時間，只會白白浪費之前的等待。點擊睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳