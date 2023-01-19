【時間遇上我們】梁詠琪開騷過年後不見家人　入行28年曾迷茫：承諾多唱廣東歌

▲ 梁詠琪將舉行演唱會。

闊別紅館5年的梁詠琪（Gigi），將於今年2月17至19日舉行一連三場《梁詠琪時間遇上我們》演唱會，跟久違了的歌迷在舞台上再會，籌備開騷時間臨近農曆新年，Gigi亦表示跟家人過年後，就會積極投入演出，而Gigi在回看過去20多年、幾百首的歷年歌單，亦勾起許多成長回憶。

出道逾25年，梁詠琪現已是幸福妻子及愛心靚媽，但唱回出道作《愛自己》，外表凍齡的Gigi仍能輕鬆駕馭，唱出當中少女味。

梁詠琪回看：「《愛自己》是一首好單純、直接的少女心聲，現在看回歌詞，當然覺得情懷有點傻，因為女孩子沒必要「沒意思也都炉忌」，不過卻很適合當時自己的年紀，現在再唱，心態和聲音也不同，會處理得更成熟、透徹。」

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說到入行時的難忘事，Gigi有一件窩心回憶：「出道前，我特地錄了100盒卡式帶，預備送給歌迷，當中有自己一首很喜歡的歌曲《絕戀》（蔡立兒原唱），因自己讀理工時，聽到夾Band的朋友演唱過，自己亦希望重唱，故就在第一張碟內翻唱這歌。」至於後來在國語碟翻唱鄧麗君《我只在乎你》，她指則純屬是唱片公司的安排。

創作《花火》言情

梁詠琪本身也是位唱作歌手，創作過不少旋律及歌詞，她憶述：「一直想很想寫歌，最初只有一些零碎旋律，不知怎寫流行曲，在第一張唱片，便嘗試寫了一首歌詞，名為《隨心想》，講一個初出社會工作的女孩子，滿有理想，但受現實打擊而無奈，現在重看，覺得那時很單純，今日當然也再寫不出這感覺。」

至於代表作《花火》，Gigi解釋創作來由：「那時經歷著人生迷茫期，好想分享一些感受給歌迷，但那時沒有社交平台，故不如自己寫首曲和詞，讓大家知道我的心底話。」

▲ 跟劉德華合作無間。

華仔寫出心聲

在歷年歌曲中，她說曾由劉德華寫詞的《大娛樂家》是很特別的合作。「2004年因為要做音樂劇《大娛樂家》，而要有一首有百老匯風格的歌曲，故找了自己心目中很敬佩的『娛樂家』華仔來寫詞，他亦很好快寫了這首《娛樂大家》。」

Gigi提到當中有一句「為明天事業尚未被受落可誓不出嫁」，很能道出當時她入行15年的心情。「華仔寫我對事業的執著，比我本人更堅持，好佩服他的觀察。現在自己已結婚，未必覺得事業已被受落，因仍可以有進步，作不同的新嘗試，無論歌手或演員，只要默默做好作品，觀眾就會看到。」

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走過時間旅程，梁詠琪明言今日對唱歌的心態當然會有不同。「以前上台會很緊張，現在人生步伐慢了，有多時間去準備、練歌，人也淡定了，上台會更享受音樂。今次演唱會以『昨日今日明日』來總結過去幾百首歌，放在不同的組合，歌曲依舊，但可能有新鮮感，自己亦有信心比CD版本唱得更好、更投入。」

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紅館騷舉行在即，她坦言會有壓力。「疫情雖然緩和，但上台都會擔心自己身體，我也會效法陳奕迅開演唱會的處理，每晚完騷後都會在住酒店，只跟工作人員見面，減少中招的風險。」

廣東歌很重要

她坦言，每次開演唱會，都會當作是最後一次。「此3場演唱會，每晚也有些曲目會不同，因為很多歌都想唱，怕以後沒機會。」

Gigi亦承諾會多唱廣東歌。「因為我也是聽廣東歌長大，讀書時聽陳慧嫻、張國榮、梅艷芳、林憶蓮，連會考溫書都聽著，自己有幸入行，身在在這個行業，那時跟陳少琪合作，會為大碟想主題，會歌詞去表達內容，故廣東歌對我很重要。」

記者：區家歷

場地：Master Room