【防疫政策】1月30日起將撤銷新冠確診者隔離令　盧寵茂：已渡過另一疫情高峰【不斷更新】

▲ 政府交代最新防疫政策。（林宇翔攝）

醫務衞生局局長盧寵茂和勞工及福利局局長孫玉菡今日（19日）下午4時在添馬添美道二號政府總部演講廳就防疫政策舉行記者會。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、醫院管理局行政總裁高拔陞亦會出席。

【16:53】

孫玉菡稱，會維持院舍員工每48小時檢測。如員工認為社區檢測不方便，亦可要求檢測商到院舍取樣。

至於何時可撤銷口罩令，盧寵茂指作為醫生，「我都唔係好想喺日常生活戴口罩」，但他強調一定要明白，口罩在新冠疫情發揮重要作用，防止感染和死亡。他又明白市民希望有一日可以看見大家的笑容，但重申口罩可預防呼吸道感染，但冬季感染高峰仍未渡過，望市民在至少在今個冬季仍然堅持，當局在適當時間會考慮調整口罩要求。

【16:50】

盧寵茂指，風土病是公共衞生的詞語，指疾病持續在本土傳播出現，但在全球而言，新冠是大流行病。但他強調，不應着眼新冠是風土病，而放鬆警惕。他指當局會繼續抗疫，但不是以隔離令等措施，而是疫苗接種等方式代替。

【16:45】

被問及無症狀者如正常上班，在同一公司工作的高風險人士應如何處理。孫玉菡指，感染人士應由醫生專業判斷是否需要病假，處理手法與其他疾病無異，關鍵點在於要相信醫生的專業判斷。

【16:40】

至於無症狀感染者是否需要病假，徐樂堅指現階段要將新冠視作呼吸道傳染病，才能邁向復常。醫生要斟酌病人的身體狀況是否需要獲得病假在家休息。

高拔陞稱，現時醫院病房不會像疫情初期，所有病人都要使用最高規格病房，要靈活運用醫療資源。

【16:37】

盧寵茂指新冠與流感有相似地方，但新冠不是流感，新冠病毒的症狀、傳播能力都比流感強，治療方法亦有所分別，不應以新冠等同流感的想法，弱化對新冠的警惕。而兩個疾病疊加可能會出現「1+1大於2」效應，對整個社會及醫療系統都有重大影響

【16:35】

孫玉菡稱，由1月30日起，在病假安排方面，如僱員感染新冠，在《僱傭條例》下無異於其他疾病，如有醫生認為有需要，便會發出醫生紙，僱員可按醫生建護獲得休假。而現行安排下，僱員可按《僱傭條例》，以隔離令獲有薪病假。

有關院舍工作值勤安排，孫玉菡指如院舍員工感染，政府強烈建議院舍員工不應上班。院舍所需的額外人手開支可以政府津貼處理。

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【16:30】

高拔陞指，在住院病床安排方面，會將早前預留予新冠病人，透過靈活安排，用於照顧其他病人，並恢復其他服務。他期望在農曆年後可恢復預約手術、預約檢查。

【16:25】

高拔陞指，在新冠治療方面，所有普通科門診會提供新冠藥物治療服務，涉及約70餘間門診；將用於新冠治療的病床恢復為照顧其他病人；恢復早前因應疫情而延誤的預約手術等；會將整體普通科門診的服務名額由7,500個增至10,000個，並預留額外名額予長者及免疫力受抑制的病人。

至於無高風險因素的病人，可投過手機應用程式或電話預約服務。

【16:20】

徐樂堅指，關於暫託中心和社區隔離設施的過渡安排，接種少於3針可自願前往暫託中心接受照顧，有需要會送往醫院治理。有關措施會維持至2月28日。

1月30日起，防護中心將經網頁呈報每日核酸陽性數據，取代目前的新聞稿。

他指會以監測流感、風土病的方式，監測新冠疫情。

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【16:15】

徐樂堅指，由1月30日起，當局會向確診者發出一般健康建議取代隔離令。快測、核酸呈報平台會停運，電話呈報亦會取消。感染人士如果沒有症狀，亦可如常上班。但徐樂堅建議，為保護年幼群組，學生如果檢測陽性，即便沒有症狀仍應請假在家休息。

【16:10】

在疫情進入新階段管理模式的情況下，政府會推出新模式，由「一刀切」改為「市民自主決定」。由1月30日起，衞生署不再發出隔離令，所有人士自我檢測陽性不再需要呈報。但盧寵茂強調取消隔離令並不意味着新冠病毒消失，疫情仍存在變數，政府會維持現行新冠疫情的緊急應變級別。院舍和學校的防疫措施會繼續維持。

【16:00】

盧寵茂表示，自1月30日起，政府將撤銷新冠確診者隔離令。盧寵茂審視確診人數與污水監測數據，指由第五波疫情起，看到有2個高峰，包括2022年初及年底。而最近的確診數字已由去年底的3萬宗降至最近的約3,000宗，說明香港已渡過另一個高峰。

他指香港在防疫方面有「3個提升」，第一是免疫力提升，疫苗接種計劃大幅增加接種率，加上第五波疫情大批市民感染，等同3針接種率已達95%；第二是醫療抗疫能力方面的提升，提供遠程醫療及新冠特效藥；第三是整個社會，各機構及市民在防疫知識的提升。

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記者：黃穎津