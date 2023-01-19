【爆竊學校】涉潛入將軍澳一中學　兩男生爆竊罪成候判

▲ 涉潛入將軍澳一中學，兩男生爆竊罪成候判。（資料圖片）

4名包括組織「光城者」成員在內的男生，涉於2021年5月潛入將軍澳一間中學爆竊，被控入屋犯法罪及襲警等罪。2名其時在該校讀中六、患過度活躍症的男生否認入屋犯法罪受審，今（19日）於區域法院被裁定罪成。法官指被告戴上鴨舌帽掩飾身分和管有手套，事前預先到場觀察，因校內有貴重資源，裁定被告唯一意圖是偷竊。法官押後案件至2月9日判刑，其間為被告索取勞教中心及社會服務令等報告。

本案為區域法院案件，今移師西九龍裁判法院審理。被告賴俊羲（19歲，學生）及陳政騫（18歲，學生）否認於2021年5月5日入侵將軍澳保良局羅氏基金中學，意圖在該處偷竊。賴已承認襲警罪；同案被告17歲阮姓男生及蔡永傑（21歲，倉務員）早前已認罪。

暫委法官梁嘉琪裁決時指，被告與同案已認罪的被告一同在夜闌人靜時，先到學校一帶「踩線」，待學校保安離開後潛入學校，必然有特定目的。各人進入學校時均戴上可掩飾面容的鴨舌帽，其後被搜出具保護用途的手套。法官指，當時校內有未上鎖的單車及其他貴重財物，推論被告有偷竊意圖，裁定罪名成立。

法官拒絕接納辯方指，被告甚少機會使用學校近年落成的泳池，賴在警誡下稱「擒入學校想去游水」，而同案被告被搜出濕透的泳帽和泳褲等，故被告的意圖並非偷竊。惟法官指，辯方並非指被告潛入學校後有游泳，而當時泳池的出入口被鎖上，故被告的濕泳褲與泳池無關。法官亦認為，被告當時仍要應考文憑試選修科，潛入學校而受傷、受罰或染疫的風險太大，亦拒絕此辯解。

法官押後至2月9日判刑，其間為被告索取勞教中心、教導所、更生中心及社會服務令報告，被告須還押。

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記者：陳曉欣