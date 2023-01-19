【刑毁設施】涉刑毁港鐵設施　19歲侍應認4罪候判

▲ 涉刑毁港鐵設施，19歲侍應認4罪候判。（資料圖片）

19歲酒吧侍應涉於2020年7月1日，以長傘擊打港鐵天后站外的閉路電視，以及砸碎站內4枝熒光燈光管後，再於英皇道試圖點燃一個白色紙箱，最終逃至炮台山站被捕。涉案侍應另涉於1年後在尖沙咀販運可卡因，今（19日）於區域法院承認刑事損壞及販毒等共4罪，法官將案件押後至2月10日判刑。

被告張世康(19歲，酒吧侍應），今承認兩案控罪，首案控罪為1項企圖刑事損壞罪、1項刑事損壞罪，以及1項企圖縱火罪；另案控罪為1項販運危險藥物罪。被另被控的1項管有物品意圖損壞財產罪則獲存檔法庭。

案情指，2020年7月1日下午，被告與另1人到港鐵天后站B出口外，兩人均作全黑打扮，並帶上面罩和帽子，並以長傘傘頭擊打站外閉路電視攝影機鏡頭兩至三下，該鏡頭最終沒有被損壞。

兩人其後走到港鐵站內，用長傘砸碎了天花板上近 B出口的4條熒光燈光管，被打碎的光管碎片散落在地上，再離開港鐵站，前往北角英皇道14號停下，被告繼而蹲下，右手拿著1個樣似打火機的東西點火，並試圖點燃1個白色紙箱但沒有成功。

隨後有人大叫「警察」，兩人馬上放下雨傘逃跑，並脫去帽子、面罩、黑色長袖外套和黑色上衣，將放入各自的背包，最後在港鐵炮台山站A出口附近，被警察截停。被告在炮台山站警務室被搜出1對 3M 手套、打火機、黑色鴨舌帽、3M 防毒面具、1個膠樽內藏有第一部毒藥（咳藥水）等，之後被捕。

至2021年9月5日凌晨，警車在尖沙咀巡邏至天文臺道近金巴利道時，有警員看見被告離開皇悅酒店急步行向天文臺道與金巴利道交界之的士後登上。

警員截停的士發現被告身旁有1個灰色袋，搜查後發現內有1個可再封口透明膠袋，當中有54個可再封口透明膠袋，載有8.19克固體，內含7.14克可卡因，另有1部流動電話及現金8,477.5元。被告警誡下稱自用。

法官將案件押後至2月10日，移師到西九龍裁判法院判刑，被告需還押。

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記者：梁錦麟