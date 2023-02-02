心跳快到頭暈暈?! 正視心跳過快減猝死風險

究竟心跳過快所指的「快」，即是跳有幾快？醫學定義一般指平靜狀態下，心跳範圍在每分鐘60至100次之間都屬正常水平，但有醫生提醒，基於人人體質不同，斷定有否不正常心跳過快不能只看數字，還要多作自我觀察，曾經心跳快到呼吸困難、頭暈不適者，或持續心跳120以上更應盡快求醫，因為心室性心跳過快有機會引致猝死，若有需要可加裝除顫器以減低風險。

辨識心跳過快要靠觀察

事實人體心臟跳動速率會隨活動量、心情和體溫加快，可能的「正常」原因有很多，簡單如做運動、情緒壓力、睡眠不足，或是女性常見的貧血、甲亢病因，甚至疫情期間接種疫苗或染疫，都可令基本心率提升。

所以想辨識自己有否不正常心跳過快問題，平日觀察最為重要。心臟科專科醫生劉駿良解釋：「例如每日返工都走同一段路，若近日行經時漸漸自覺心跳沒由來的怦怦聲跳快很多，又或心跳急到有點頭暈不適，出現類似情況都建議考慮求醫，查找身體有否關乎心臟的結構性問題。」

▲ 當觀察到進行日常活動時心率明顯增加，出現力不從心的情況，便應考慮求醫。

心室性心跳過快易猝死

臨床因心臟結構問題導致心率不正，令人容易心跳加快的病症，常見有二，其一是室上性心跳過快，病因包括心臟電傳導系統異常的旁電線心跳過快、心房顫動等，病人通常經藥物或微創消融手術可改善病情。

另一相關病症是心室性心跳過快，劉駿良醫生強調此症病發時因心室急速跳動，患者心臟未能有效泵血導致血壓低，若發病持續可誘發頭暈、休克，不及時急救有猝死風險。「這是很危險的心跳問題，加上病因可能性多，例如有急性心肌梗塞、電解質不平衡、遺傳性心率疾病等，部份患者需立刻處理誘發病因，另一類患者則需加裝植入式心臟除顫器，以防猝死。」

▲ 心室性心跳過快屬於非常危險的心跳問題，休克甚至猝死風險甚高！

高風險可安排生理測試

基於危險性高，他建議高風險患者如曾經心肌梗塞、有先天性心率不正家族病史，或有嚴重三高、冠心病、心臟衰竭等病人，即使病徵輕微，也可透過一至三日心電圖檢測，如有嚴重病徵如休克，可考慮植入式心臟監測儀，嘗試「捕捉」有否短暫性心跳過快問題。

「至於有懷疑心室性心律不正可考慮介入性檢查，安排以微創導管進行生理測試，嘗試透過導管主動刺激心臟，若能誘發心室跳動紊亂徵狀，即代表罹患心室性心跳過快的機率很大，已可植入除顫器作為預防治療。」

新除顫器兼具起搏功能

說到心臟除顫器，過往研究發現當儀器發出電流電擊心臟，會出現類似被打心口一拳的痛楚，普遍對病人身、心理都有影響，尤其電擊次數頻密，更易加劇患者驚恐情緒。幸而隨著科研發展，現時內置iATP人工智能的新一代除顫器，可一機兼具抗心動起搏及電擊功能，有效減少病人的困擾。

劉駿良醫生表示，新一代除顫器有兩個特定模式逆轉心跳問題。「模式一是新功能的探測心率，透過智能預判分析，如發現心跳有不正常加快，儀器會以持續起搏方式進行治療，期間病人完全無感覺，變相在減少電擊次數之餘，亦能調整心跳、減低猝死風險。」而模式二的電擊治療，則會在一開始探測到心率異常紊亂，又或起搏治療無效時，除顫器自動發送較高能量電流刺激心臟，使恢復正常心跳。

▲ 新一代除顫器內置iATP人工智能，一機兼具起搏及電擊功能，有效減少病人困擾。

由於新一代除顫器體積較細、電量壽命亦較之前增加13%，他相信病人應用的舒適感及實用性都可改善。至於病人適用哪款除顫器治療，則需由醫生經過詳細檢查及估後再作決定。

▲ 心臟科專科醫生劉駿良

(特約)