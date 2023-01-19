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【故宮大計】過去半年故宮收入抵一半開支　5月前將增精品店及餐廳

社會 15:43 2023/01/19

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(左)香港故宮文化博物館館長吳志華。 (右)香港故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠。（ 陳靜儀攝）

香港故宮文化博物館去年7月3日正式開幕，半年以來已累計73萬入場人次，館長吳志華回顧半年成績，認為疫情下仍有73萬人次到訪已是不俗，而過去半年門票、贊助等收入，足以應付博物館一半支出，在業界內已是很好的成績。

香港故宮館長吳志華今日介紹來年香港故宮大計，被問及現時財政狀況，他指出博物館並非商業機構，首要追求不是收支平衡，但翻查過去半年數據，門票、贊助等收入是支出的一半，相比其他博物館，已是很好的成績。他又指，香港故宮預期能受惠於通關和本港經濟復甦，未來到訪人次將進一步增加。

今年香港故宮將有3大特別展覽，包括：

  • 「金彰華彩——香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」（2月）
  • 「百樣玲瓏：卡地亞與女性」（4月）
  • 三星堆文物（9月）

吳志華指，三星堆在2020年至2021年有新文物出土，今次與四川省文物局團隊合作，是該批文物首次借出境外展覽。被問及三星堆文物的保險費用，會否為香港故宮帶來巨大財政承擔？吳志華回應指，三星堆文物是國之重寶，必然需要為其購置保險，惟現時雙方仍未敲定展品名單，故難以估算保險費用。

香港故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠則指，香港故宮一直謹慎處理和保護文物，開館半年以來，無任何文物相關事故發生。

香港故宮擬在今年上半年陸續改善配套，包括擬在今年5月前，啟用地面層茶館和精品店，4樓中菜館亦會在5月前開張。

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記者：陳梓蔚

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