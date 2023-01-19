【取消隔離】衞生防護中心建議無病徵確診人士可如常外出上班　檢測陽性呈報平台將取消

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醫務衞生局局長盧寵茂和勞工及福利局局長孫玉菡今日（19日）舉行防疫政策記者會。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，隔離令安排將於1月30日起取消，屆時確診人士無需強制隔離，衞生防護中心建議，無病徵確診人士可如常外出及上班。

社區隔離設施方面，考慮部份確診人士家居較細，隔離設施會維持短期運作，只供香港居民使用。要求入住的程序與現時相同，最長逗留期7日，可要求在無檢測陰性證明的情況下提供離開，但不可重新入住。

另外，由1月30日起，快速測試和核酸測試陽性呈報平台將會取消。

徐樂堅又指，由1月30日起，會通知全港醫生，只需呈報情況嚴重和死亡確診個案，當日起防護中心將經專題網頁，公布每日確診數字和死亡個案，取代每日新聞公布，其他相關監測數據，會在2月初起每星期發放。防護中心日後會以監察流感、風土病的方式，監察新冠肺炎。

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記者：陳梓蔚