【酒店下午茶】一文盡看5間酒店High Tea主題 有一間經官網預訂享5折優惠【內附聯絡】

▲ The Farmhouse咖啡廳與草本護膚品牌 belif 合作，推出「秘密花園茶聚」主題下午茶。（酒店提供）

隨着疫情放緩兼防疫措施進一步放寬，本地酒店相繼推出特色下午茶 Buffet，有的取材自日本溫州蜜柑、亦有與本地人氣手工冬甩店合作，更有送出美容護膚產品的聯乘 High Tea。以下 5 款酒店下午茶，主題各異，最適合喜愛嚐鮮及打卡的食客。

1. 香港維港凱悅尚萃酒店 - The Farmhouse咖啡廳「秘密花園茶聚」下午茶

香港維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳與草本護膚品牌 belif 合作，重推酒店廣受歡迎的「秘密花園茶聚」主題下午茶，以春季花園派對和新季節的開始為靈感。

下午茶以香檳拉開序幕，緊接是一系列合適春天的鹹甜點，最後以任食雪糕及即點即製的橙酒班㦸、可麗餅雪糕筒等甜點作結。下午茶將為食客送上 belif 的 7 件套禮品（價值 HK$285）。禮品套裝內含品牌 7 大最暢銷的皇牌産品，可滿足不同肌膚需求，包括人氣水份炸彈霜，10秒爆水精華及草本活萃煥采能量精華等；在轉季時節為肌膚即時補水，提升皮膚水分，讓肌膚變得柔軟水嫩。belif 皇牌草本修護禮品數量有限，先到先得，送完即止。現經由官網預訂，即享高達 5 折優惠。

▲ he Farmhouse咖啡廳設有可欣賞到海港的戶外平台，輕鬆愜意。（商戶提供）

木「秘密花園茶聚」主題下午茶

供應日期：1 月 8 日至 3 月 26 日期間的週末、公眾假期及情人節

供應時間：3:30pm - 5pm

價錢：HK$688（兩位）（預訂網址）

*所有價目須另加10%服務費及1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化，服務及附加費按原價計算。

▲ 「玫瑰花漾下午茶」由蠔酒吧主廚 Oscar 和麵包及糕點總廚 Sam 設計，糅合了玫瑰及各種春日花果成分。（酒店提供）

2. 香港喜來登酒店 - Sky Lounge「玫瑰花漾下午茶」

香港喜來登酒店與澳洲有機香薰美學專家 CANVAS 聯手打造優雅的「玫瑰花漾下午茶」，以 CANVAS 皇牌玫瑰極緻嫩肌系列的產品 — 玫瑰潤澤潔 面梳乎厘及玫瑰水凝面膜為靈感，幻化出一系列精緻美點。賓客們可以一邊品嚐精緻鹹甜糕點、一邊欣賞迷人的維港景致。凡惠顧兩位用下午茶即可獲贈換領卡乙張，以換領玫瑰保濕防曬套裝乙份及專享獨家購物禮遇（總值港幣$405），先到先得，送完即止。

「玫瑰花漾下午茶」由蠔酒吧主廚 Oscar 和麵包及糕點總廚 Sam 匠心設計，每款鹹甜美點均糅合了玫瑰及各種春日花果成分，完美呈現 CANVAS 品牌哲學。

「玫瑰花漾下午茶」

供應日期：2 月 1 日至 3 月 31 日（星期三至日）

供應時間：2:30pm - 6pm

價錢：HK$676（兩位）、HK$338（一位）

訂座電話：2369 1111

▲ 悦來酒店Simplicity簡•味推出「新春下午茶自助餐」迎接兔年，更加入不少新年應節美饌。（酒店提供）

3. 悅來酒店 - Simplicity簡•味新春團拜下午茶自助餐

想於新春跟親戚團拜兼吃大餐？悦來酒店Simplicity簡•味特別推出「新春下午茶自助餐」來迎接兔年，更加入不少新年應節美饌，包括必試七彩繽紛「新春發財魚生撈起」、年年有餘（清蒸鱸魚）、富貴桂花素翅、越南風味焦糖燴豬腩、韓式泡菜年糕湯、惹味的德國橫財烤豬手，以及一系列意頭十足的中西式賀年甜點等。新春下午茶自助餐同時提供多款新鮮日式刺食及卷物、冷熱盤供選擇，享受一個豐衣足食的新年假期！

餐廳現更推出新春優惠，凡預訂 1 月 21 日至 25 日之新春下午茶自助餐，每逢第 ２ 位即可享半價優惠。（優惠以較低價格者作為優先折扣計算；每位加一服務費以原價計算）

簡•味新春下午茶自助餐

供應日期：1 月 21 日至 1 月 25 日

供應時間：1pm - 8pm（入座起計限時 120 分鐘）

價錢：HK$338 （成人）、HK$228 （小童及長者）

預訂及查詢電話：2409 3226

▲ YAMA 嚴選時令日本溫州蜜柑入饌，推出「沁人柑香」下午茶。（酒店提供）

4. 帝都酒店 - YAMA「沁人柑香」下午茶

日本出產的柑橘品種繁多，而其中備受本土及世界各地喜愛的溫州蜜柑，可謂最具代表性的品種之一。YAMA 特此嚴選時令溫州蜜柑入饌，推出「沁人柑香」下午茶，如岩鹽蜜柑撻、蜜柑焙茶奶涷、蜜柑芝士蛋糕、柚子芝士慕絲伴柑果凍等，為鍾情日本水果的食客送上難以抗拒的甜蜜驚喜。

嚐甜以外當然少不了鹹點配襯，YAMA 的特色串燒最為令人垂涎欲滴，以正宗爐端燒手法烤製奉上地道東瀛風味。鹹甜交錯的味覺衝擊，再加上期間限定特飲襯托，包括接骨木花茶冷飲或蜜桃汁熱飲，兩者均加入新鮮蜜柑果汁，營造出富層次的甘甜滋味，亦為味蕾帶來清新餘韻，讓午後時光更添愜意。

YAMA「沁人柑香」下午茶

供應日期：即日起至 2 月 26 日（星期六、日及公眾假期）

供應時間：3pm - 5pm

優惠價：HK$588 兩位（原價 HK$688 兩位）

地址：香港沙田白鶴汀街8號帝都酒店 1 樓

訂座電話：2694 3869

▲ 奕居 Upper House 與 本地人氣手工冬冢甩 Hole Foods 攜手合作，推出以香港風味為靈感的英式下午茶。（酒店提供）

5. 奕居 - Salisterra X Hole Foods 下午茶

奕居一直致力支持本地品牌，這次與 Hole Foods 攜手合作，推出以香港風味為靈感的英式下午茶。

Hannah Yeung 和 Winson Choi 基於對美食的追求，在 2020 年創辦 手工冬甩 Hole Foods，其麵糰發酵18個小時後，以人手混合、切割、灑糖及填入餡料，外層酥脆且充滿牛油香，內裏鬆軟綿密，取材自世界各地的不同口味，暢銷款式包括芒果西米露和煉奶花生醬。

這次 Salisterra 聯乘 Hole Foods 的下午茶，精選美食包括 Hole Foods 獨家設計的士多啤梨忌廉冬甩，以人手採摘的本地士多啤梨製成，配搭行政總廚 Cary Docherty 主理的炸蠔菠蘿包、避風塘蟹多士及港式臘腸法包等美食，並以花生歌劇院蛋糕、士多啤梨閃電泡芙，以及柑橘巴伐利亞杏仁蛋糕畫上圓滿句號。

Salisterra X Hole Foods 下午茶

供應日期：即日起至 3 月 19 日

供應時間：3pm - 5pm

價錢：HK$680 兩位（周一至周四）、HK$718 兩位（周五至周日及公眾假期）

訂座電話：3968 1106

記者：王嵐