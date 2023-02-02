【校長專欄】勞心勞力教學不言苦 年輕老師吐苦水：最難受是家長無理取鬧

▲ 我們每一位校長、每一位老師，都很需要家長的支持。

早兩天，拜讀前輩德叔一篇文章《麻煩家長十種》，碰巧遇到一位年輕老師求助，感觸良多。正正就是文章第一句「教師入行之時，想的多是如何教好學生品德學業，卻少有想過要面對最大的困難是成人世界」，令他感到失望沮喪。

教育行業不但工時長，而且作為良心事業，很多時勞心勞力，學生成長需時，未必看到即時成果。有時還要犧牲教導自己孩子及陪伴家人的時間，已經夠苦。他說，最讓他難受的，是家長的無理取鬧。他自己及同事都盡心盡力教導孩子，卻遇上不明事理，不講道理的家長，感到心力交瘁。

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家長無理取鬧 令人心力交瘁

作為教育界一員，我們都對家長十分尊重。即使同工如何傷心失意，甚至委屈，都未曾從任何一位老師或校長口中聽過用「麻煩」一詞形容家長。但德叔其實說出了大家的心聲，他在文章列出的10種家長，同時強調家長不限於此10種，是任何一位稍具經驗的老師，都能想到哪一段是在描述他/她所遇過的其中一位/多位家長。

也許，有人會說，每個行業都有令人討厭的客人。是的，一定會有。但是，家長和學生都不是客人，而且，老師付出的不只是時間，還有心力，還有愛。老師和家長本應是有着共同目標，共同信念去教好孩子的「拍檔」。被拍檔傷害，殺傷力實在非常之大。德叔呼籲學校為老師多提供校本培訓，這個的確是有必要。但被「傷了心的老師」，就沒有任何溝通技巧或正能量等校本培訓，可以治癒「上心」老師的「內傷」。

有些家長之所以成為「問題家長」，是因為任性，不理性地亂發脾氣，把自己教兒育女的挫折感，向老師發洩。有些可能是以此逃避問題，逃避因為不想見到自己孩子達不到自己期望，而產生的挫折感；有些則是因為自己無法用合適的方法教導子女，或父母之間不能建立共識，而未能給予子女良好的成長環境所產生的挫折感。

有些問題家長的成因，是他們沒有從原生家庭的影響中成長過來，自己討厭父母管教自己的方法，卻又無法擺脫成長的經驗，用了同樣無效的方法去管教自己的子女。然後，卻又不願面對。當老師或隱晦或明示指出問題時，家長接受不了，老師又成為出氣袋。

這篇文章，要繼續寫下去，相信都可以寫出10種問題家長的成因。但不管成因如何，家長如果不努力成為一個有素質的家長，最終受害的，不單是他 / 她自己的子女，會失去這些老師的耐心教導。更令很多有心的老師，無法再在這個行業中繼續堅持下去。

在這個人才不足、「搶人才」的年代，我們每一位校長、每一位老師，都很需要家長的支持。支持的方法，就是讓自己成為一位有素質的家長，多把握機會學習，掌握教兒育女的不同技巧，與老師們攜手並肩，教育好我們大家的掌上明珠──我們手上的每一位孩子。我們的社會，未來的世界，才能繼續充滿着希望。

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