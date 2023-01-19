【樂壇天后】64歲麥當娜慶祝入行40年 直踩美加歐洲開37場巡迴演唱會【內附行程】
麥當娜真係寶刀未老，日前以64歲之齡宣布於７月舉行一連37場名為The Celebration Tour 世界巡迴演唱會，今次演唱會都出師有名，就係集結由1983 年《MADONNA 》同名專輯開始，到最近2019 年推出的《 Madame X》，將出道40多年以來，共14張專輯，當中一次過檢閱娜姐最hit最賣得的歌曲作巡迴，亦都係娜姐職業生涯有史以來首次大型回顧展。
為了宣傳世界巡迴，娜姐請埋一班圈中好友，好似愛美舒瑪（Amy Schumer）、積彼克（Jack Black）、《弊傢伙…搞大咗（Knocked Up）》導演祖艾柏圖（Judd Apatow），同音樂人Diplo與男歌手Lil Wayne客串短片，齊齊大玩真心話大冒險 （Truth or dare?），成班嘩鬼玩到鬼殺咁嘈，認真有啲真係兒童不宜。不過到最後就由愛美舒瑪「大」娜姐，要佢開番個世界巡迴演唱會，成班仲清唱《La Isla Bonita》，誓不認老的娜姐梗係欣然接受！
最厲害之處，係今次《Celebration Tour》演唱會共開37場，由7月15日於加拿大溫哥華作首站，而尾站就係阿姆斯特丹，中間整個巡迴路綫橫跨北美到歐洲，無上下咁嘅體力都應該應付唔到，相信屆時完成整個演唱會，娜姐又可以創下另一紀錄。
美加巡演日期和地點：
15/7：加拿大 溫哥華 – 羅傑斯競技場
18/7：美國 西雅圖 – 氣候承諾競技場
22/7：美國 鳳凰城 – 足跡中心
25/7：美國 丹佛 - Ball Arena
27/7：美國 塔爾薩 – BOK 中心
30/7：美國 聖保羅 – Xcel 能源中心
2/8：美國 克利夫蘭 – Rocket Mortgage Fieldhouse
5/8：美國 底特律 – 小凱撒競技場
7/8：美國 匹茲堡 – PPG Paints Arena
9/8 ：美國 芝加哥 – 聯合中心
13/8：加拿大 多倫多 – 豐業銀行競技場
19/8：加拿大 蒙特婁 – Centre Bell
23/8：美國 紐約 – 麥迪遜廣場花園
24/8：美國 紐約 – 麥迪遜廣場花園
30/8：美國 波士頓 – TD 花園
2/9 ：美國 華盛頓特區 – 第一資本競技場
5/9：美國 亞特蘭大 – State Farm Arena
7/9：美國 坦帕 – Amalie Arena
9/9：美國 邁阿密 – Miami-Dade Arena
13/9：美國 休斯頓 – 豐田中心
18/9：美國 達拉斯 – 美國航空中心
21/9：美國 奧斯汀 – Moody Center ATX
27/9：美國 洛杉磯 – Crypto.com Arena
4/10：美國 舊金山 – 大通中心
7/10：美國 拉斯維加斯 – T-Mobile 競技場
歐洲巡演日期和地點：
14/10：英國 倫敦 – The O2
21/10：比利時 安特衛普 – Sportpaleis
25/10：丹麥 哥本哈根 – 皇家競技場
28/10：瑞典 斯德哥爾摩 – Tele2
1/11：西班牙 巴塞隆納 – Palau Sant Jordi
6/11：葡萄牙 里斯本 – Altice 競技場
12/11：法國 巴黎 – Accor Arena
13/11：法國 巴黎 – Accor Arena
15/11：德國 科隆 – Lanxess Arena
23/11：意大利 米蘭 – Mediolanum 論壇
28/11：德國 柏林 – 梅賽德斯-奔馳競技場
1/12：荷蘭 阿姆斯特丹 – Ziggo Dome
（門票將於 1 月 20 日（周五）和 1 月 27 日 10:00am開售 ）
記者：黃鑑江