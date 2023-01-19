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【潮物速報】LeSportsac聯乘Playful Bunnies系列迎兔年　換購紅運Lucky兔兔利是袋

休閒消費 17:09 2023/01/19

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

LeSportsac加推Playful Bunnies聯乘系列迎兔年。

為慶祝人氣經典插畫角色Peter Rabbit（彼得兔）誕生120週年，以及迎接新春兔年，LeSportsac繼上次聯乘反應熱烈後，再度加推Playful Bunnies系列迎兔年。

全線新推的「Happy Birthday Peter」及「Holiday Floral Peter」系列手袋及配件均有88折優惠；適逢兔年將至，LeSportsac更推出Playful Bunnies系列，多款以可愛跳脫兔兔為圖案的袋款，陪你送虎迎兔。

此外，即日起至1月29日特別推出兔兔利是袋換購禮遇，凡於任何LeSportsac專門店購物滿HK$800，即可以HK$188換購兔兔利是袋一個（原價$230），一於入手以兔為主題的Peter Rabbit聯乘及Playful Bunnies系列及紅運當頭利是袋，農曆新年大派用場準備「袋」住滿滿的利是和祝福！

凡購物滿HK$800，即可以HK$188換購兔兔利是袋一個。

 

以藍紅白為主調可愛跳脫的兔兔拼砌出充滿歡樂氣氛的圖案，陪你過新年。無論是背囊或手挽袋，抑或輕巧的三拉鍊斜孭袋，適合不同場合。

新款的手提電腦袋，配襯一直大熱的鎖匙卡套及化妝袋，添加了喜氣洋洋的兔兔圖案，上班上學趕project趕功課都不再沉悶。

    點擊圖片放大
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責任編緝：馮雪怡

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