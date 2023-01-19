【行賄代理】涉向地產代理送禮圖獲高現金回贈　新樓買家認罪判160小時服務令

30歲新樓買家涉購入逾650萬港元住宅單位時，送禮賄賂地產代理以獲地產代理公司提供較高現金回贈。涉案文員早前承認1項向代理人提供利益罪，今（19日）在西九龍裁判法院被判160小時社會服務令。裁判官指罪行嚴重，但認同被告缺乏法律認知，故採納社會服務令報告建議判刑。

被告余煒琳（30歲，文員），早前承認於2021年3月31日，無合法權限或合理辯解而向中原地產代理有限公司的地產代理陳珮珊，提供形式為價值1,000元至3,000元的1個銀包或1份禮物，作為該陳在關於購買一手住宅物業，即「利奧坊‧曦岸」某室，向中原取得較高現金回贈的誘因或報酬。

案情指，被告於2021年3月初委託陳替她物色住宅物業，表示若對方成功為她爭取到較高金額的回贈，她便會「返一些些」給陳。被告其後透過陳以逾650萬元購買涉案物業，並與陳直屬上司簽署了1份置業禮券協議書，以接受10萬元回贈，在整個商議及交易過程中，陳並沒有接受被告任何其他利益。

被告於警誠下承認曾提出涉案建議，形式是送贈銀包作為禮物，或是向陳的兒子送贈小禮品，金額介乎約1,000至3,000元。

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記者：陳曉欣