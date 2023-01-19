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【潮物速報】美國鞋履品牌Sam Edelman　為女生打造迷人新年穿搭造型

休閒消費 17:10 2023/01/19

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

美國鞋履品牌Sam Edelman備受Naomi Campbell等超模追捧。

農曆新年及情人節將至，女生們都準備新年買新鞋打造全新形象，參加不同家庭及朋友的聚會。而為了在情人節令另一半有心動的感覺，女生們都會花盡心思打扮，男生亦會為另一半送上窩心的禮物。

以現代輕奢及適高品質而聞名的美國傳奇鞋履品牌Sam Edelman備受Naomi Campbell等超模追捧，其位於海港城及新城市廣場的全新專門店悉心為一眾男生女生帶來一系列新年情人節的鞋品。

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Sam Edelman以其時尚、創新及超高品質的鞋款而聞名，頻頻出現於名人明星的街拍穿搭之中。早前於尖沙咀海港城開設香港首間專門店，旋即成為時尚界熱話，吸引了城中女性追捧，連金像獎最佳新演員王丹妮（Louise）亦親身演繹經典鞋款。

延續品牌⎾Affordable Luxury⏌理念，Sam Edelman已於上年12月於城中奢華購物地標沙田新城市廣場開設香港第二間專門店。新店沿用品牌高辨識度的美國五、六十年代現代風裝潢，營造出美式奢華的氛圍，透過摩登優雅的空間將品牌帶入生活，致力滿足新一代女性對於時尚及風格的細緻追求。

上年12月於新城市廣場開設香港第二間專門店。

Sam Edelman 新城市廣場專門店

店舖地址: 沙田新城市廣場第一期三樓322號舖
營業時間: 上午11:00 – 晚上9:00
店舖電話： (852) 2613 8777

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責任編緝：馮雪怡

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