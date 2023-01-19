欣宜JayFung童年新春開騷助慶　雲浩影兩個盆菜全家食到大年初四

▲ （左起）雲浩影、馮允謙、鄭欣宜。

雙料女歌手鄭欣宜（Joyce）與同門馮允謙（Jay）和雲浩影（Cloud）在最近樂壇各個頒獎都禮滿載而歸，原來他們不單是香港樂壇的寵兒，更是各自家中最受歡迎男女歌手，每逢農曆新年，都會化身家中的「駐場歌手」，為拜年親友表演歌舞助慶。

Joyce表示小時候會在餐枱的轉盤上表演，最開心聽到笑聲和掌聲。Jay自爆：「我細個曾經係大肥仔，表演時啲肥肉跳吓跳吓，好搞笑！」Cloud說：「我到依家，媽咪仲會叫我喺親友面前表演彈琴唱歌，有啲尷尬！」

Cloud：家人預早大盆菜

農曆新年美食特別多，而且每樣都好意頭，Joyce自小跟外婆生活，上海菜對她有特別意義。今年她與Jay和Cloud食團年飯，品嚐寓意盆滿砵滿的上海美食「全家福」的湯鍋，鍋內都是帶有美好寓意的食材，例如蛋餃代表黃金元寶、魚蛋代表珍珠、粉絲代表長長久久，以及發財好市的髮菜蠔豉等。

Jay和Cloud第一次品嚐上海傳統美食，感覺新鮮，食指大動。Joyce逐一介紹，並夾起大蝦分給他們，說：「我屋企每年都一定要食蝦，祝福大家開開心心，嘻哈大笑！婆婆仲會用百葉包肉碎，整成好似春卷咁樣，同蛋餃一齊放入鍋，代表金元寶和金條，財福兼收。」

而且Jay表示很懷念嫲嫲的手藝，說：「我哋以前在加拿大過年，嫲嫲會整蘿蔔糕和炸角仔，我每次入廚房幫手，佢乜都唔俾我掂，因為廚房係佢嘅地盤。」而Cloud表示因為新年街市休業，無法買餸，家人預早買兩個大盆菜，由年卅晚食到大年初四。

Jay：深深體會健康重要

踏入兔年，Jay希望身體健康，說：「近年因為太忙唔夠時間休息，深深體會健康好重要，祝大家身體健康，乜都可以做得到！」而Cloud希望舉行演唱會，她說：「場地和形式都唔重要，最重要係擁有自己的演唱會，同埋希望繼續做到好歌曲。」

至於Joyce的新年願望要成為一碟值回票價的「琵琶蝦」，她說：「最近我去咗一間老字號中餐廳食飯，餐牌有個餸叫『琵琶蝦』，形容到好好味。上枱只見好大隻碟，布置到好靚，但只有兩隻蝦。我最初係好驚訝，但食咗之後⋯⋯嘩，超好食。我嘅願望就係想成為Iconic（標誌性），例如開騷無論票價係點，觀眾都會認同『鄭欣宜』係信心保證和值回票價，我要做『琵琶蝦』！」

Joyce：唔怪之得我一粒咁耐

食飽飽就動手砌全盒，他們一邊放入糖果、瓜子和朱古力，一邊分享最愛的口味，有說有笑，非常開心。Jay最喜愛吃糖椰絲和朱古力金幣，Cloud喜愛檸檬蜜糖和芒果口味的軟糖，Joyce喜愛大白兔糖、金莎和樂家杏仁糖。他們異口同聲會一次過剝好瓜子肉，然後全部倒入口，非常盡興。

最後Cloud將一對桔和利是放在全盒上，她說：「放一對相連嘅桔，寓意好事成雙、成雙成對。」Joyce驚歎：「哎呀，我從來都唔知要放兩粒，唔怪之得我一粒咗咁耐啦！」全場爆笑。

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