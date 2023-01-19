葛綽瑤裝備自己迎新一年　王耀宏感恩古天樂鼓勵望有機會進步

▲ 葛綽瑤（Yoyo）與校草王耀宏（Meaning）一起跟迪士尼經典角色米奇與唐老鴨合照。

兔年將至，銅鑼灣時代廣場聯同香港玩具品牌URDU合作，首度將迪士尼經典角色米奇與唐老鴨變身成開運招福的兩款吉祥物──招財貓及達摩，展出Mickey Mouse & Donald Duck「招福開運慶典」。

去年參加《全民造星》出道並與MIRROR成員姜濤拍攝《季前賽》的葛綽瑤（Yoyo）近日與獲古天樂看好的「試當真」校草王耀宏（Meaning）一同開工，拍攝廣告短片及宣傳照，感受兔年招福的歡樂氣氛。

【YOLICA】葛綽瑤自認佛系對性不渴求 Yoyo疑守身如玉導致男友出軌

最新影片：王綺琴專訪

對迪士尼角色心心眼

入行僅一年的Yoyo重回時代廣場拍攝賀年短片，她覺得別具意義：「因為一年前出道第一個廣告工作就是時代廣場，真的是有一個好開始，所以一年後回來再合作，可以用『還神』的心情來形容，客戶願意給一個全無演藝經驗的新人一個機會，回想仍然真的感恩。」

拍攝當日Yoyo到達地面露天廣場看到巨型招財貓造型米奇與唐老鴨已經立刻「心心眼」，大讚好可愛，且不停合照。

之後更走進繽紛的開運隧道，與逾百個紅、黃色米奇燈籠，以及「得米」和「開運」揮春打卡，為大家示範各個必影打卡位及拍照甫士。

Yoyo更透露今次與財神合作充滿驚喜：「工作人員告知我，他是聞名的Angelababy「抱抱財神」，她每年都要抱抱財財祈福，更有說曾被他抱抱送上祈福的人中過二千多萬的六合彩，所以相當開心，拍攝時財神更給了我一封大利是，我當然要黐實財神，祈願事事順利。」

【全民造星IV】葛綽瑤豁達面對網民評價 Yoyo誓用時間逐步打破花瓶形象【有片】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Yoyo裝備自己

提到新一年的展望，Yoyo希望歌影視都有新的挑戰，她表示：「我今年24歲，都想趁後生多一點嘗試，希望可以拍攝旅遊及飲食節目，可以一邊開工、一邊開餐。知道自己仍然有很多不足，所以新一年會好好裝備自己，正在尋找適合的演技課程，希望可以有正統的演戲訓練。」

Yoyo強調兔年的首要重點是事業的，而早前接受電台問時透露是「A4」即現在是單身，但她也笑言愛情就順期自然。

獲古天樂看好

校草Meaning去年參加真人騷兼奪得最高人氣，更獲古天樂睇好，成為廣告界寵兒，他希望兔年可以作多元化的發展，他說：「去年參賽都是想看看自己有沒有興趣做這一行，很感恩得到古生的鼓勵，又獲網民及客戶喜愛，為我帶來不少廣告工作。我希望新一年有更多幕前演出的機會，尤其是拍劇集與拍戲，希望演藝界歡迎我這個『乜都唔識』的小朋友，讓我有機會進步。」

Meaning在充滿日本開運慶典的場景拍照，與米奇老鼠及唐老鴨巨型招財貓打卡，更令到他掛念去日本旅行，他笑言：「我與大多數港人一樣，很想念鄉下，本來已與家人計劃好二月頭出發去日本，不過航班取消了，現在再看看可否改機票，而我亦已預算將部份廣告收入贊助這次家庭旅行。現時不時有航班縮減的消息，我的心情就如坐過山車般上上落落，希望最後真的可以成行！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Mickey Mouse & Donald Duck「招福開運慶典」

日期：即日起至2月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

期間限定店

日期：即日起至2月5日

時間：上午11時至晚上9時（農曆新年期間的營業時間請留意時代廣場網頁之更新）

地點：銅鑼灣時代廣場2樓中庭

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R