【新年零食】賀年食品藏高油高糖高鹽陷阱　營養師分享10大新年零食熱量指南

▲ 台灣營養師珊珊分享10大新年零食熱量指南。

又到農曆新年長假，面對各式各樣應節美味零食，小朋友不知不覺吃多了，隨時放假之後心廣體胖變成「肥仔肥妹」。有營養師提醒大家可以留意過節零食的熱量，列出10款新年零食的熱量供大家參考，各位記得少食多滋味，過個健康兔年。

10款新年零食熱量排行榜

台灣營養師彭逸珊（珊珊）近日在facebook專頁「愛健康營養師珊珊」分享新年飲食資訊，相信很多人趁過年期間賴在家中或探親時，都會吃很多應節零食，往往不知不覺吃掉大量高熱量零食，過年後就會發現體重大增。為了避免此，營養師珊珊準備了新年應節零食挑選指南，分享了10款新年的零食熱量。

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在10大新年零食中，以100克計算，熱量最高是開心果有602卡路里，其次是蜜汁腰果593卡路里、第3是瓜子513卡路里。這些堅果類熱量高，但有很多不飽和脂肪，即「好的脂肪」。

▲ 留意賀年食品的熱量。（圖片提供︰愛健康營養師珊珊facebook）

另外第4位至7位都屬用上大量糖製作的零食，第4位是中式傳統零食「花生麻荖」，由於材料是花生、砂糖、麥芽、米菓等油炸而成，熱量高達504卡路里；另外由糖、奶粉製成的鳥結糖（又名牛軋糖）熱量有440卡路里，排列第5位。而第6位是425卡路里的核棗糕，一般用上南棗和核桃配上糖和麥芽，第7位是用了大量砂糖製成的馬仔（又名沙其瑪），有372卡路里。

第8位是肉乾，熱量有330卡路里，一般加了很多調味。第9和10位分別是231卡路里的黑糖發糕（又名蒸鬆糕），以及225卡路里的紅豆年糕。

5招食得健康

台灣衛生福利部國民健康署分享了「年節零食要吃巧，營養熱量要計較」資訊，指出許多過年零食暗藏著高油、高糖、高鹽、高熱量的危機，留意以下5項貼士，會令健康少些負擔。

1. 適量堅果︰堅果種子類富含單元不飽和脂肪酸、維他命E、纖維、鎂等營養素，有保護心臟的功能，建議每日食用1份堅果種子類，1份約為開心果15粒、或原味腰果7粒、或花生18顆。以原味堅果取代海鹽、蜜汁、煙燻等加工口味，減少熱量、鹽分的攝取。

2. 水果取代零食︰水果含有維他命C、維他命A、各種礦物質及膳食纖維，可以促進健康、增強免疫力。

3. 無糖飲品或水取代甜飲︰建議不要購買含糖飲料，因只提供糖分，營養價值低，宜選擇白開水或無糖茶等取代。

4. 多比較熱量標示︰大部分零食有熱量標示，可多留意並選擇熱量相對低的零食來食用。

5. 適量購買酌量享用︰一次不購買太多的分量，桌上不要一次端上所有的糖果零食盒。一整包的零食則多人享用，避免一個人一次食用過多。對於小朋友，可分發固定的分量，不要讓小朋友隨意拿取。

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責任編輯︰顏紫燕