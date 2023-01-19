【婚攝勝地】替準新人影婚照故意撳停纜車　網民一個原因力撐婚攝公司

▲ 婚攝公司替準新人影婚照時，疑似多次故意撳停纜車。

山頂白加道纜車站是婚攝熱點，被喻為山頂秘景之一。有網民近日分享一段山頂纜車閉路電視影片，見到有婚攝公司為影靚相，疑似故意撳停纜車擺拍。不過，大部分網民卻力撐婚攝公司的做法無問題。

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山頂白加道纜車站人流不多，是拍攝纜車的好地方，因此不少婚攝公司安排新人在此取景影婚照。網上流傳的CCTV影片是司機視覺，纜車在中途站被撳停，卻無人下車，片中聽到有兩名職員對話，可見纜車曾被撳停多次。

你留意下，我諗係結婚嗰條友撳呀，佢撳咗落去，我諗佢喺度影相。不過你都無辦法㗎啦，提一提你啫無嘢嘅。頭先嗰車都係呀，係佢撳㗎啦……喺度影相，係佢哋嚟啦。

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網民建議職員容忍一下

片段曝光後，大部分網民竟站在婚攝公司一方，認為有需要就可以撳鐘，纜車職員應該容忍一下，方便新人影婚照，「原來纜車預設係會飛站？需要按鐘才會停？」、「唔係故意，而係有需要為拍攝而按鐘。有人上落車，或有人影相，兩者同樣，都係一種需要。」

不過，都有網民批評婚攝公司的行為缺德，有需要婚攝就不如包起條纜車線全日任影，「咁樣不斷被人撳停，可能阻到下一班纜車開出」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳