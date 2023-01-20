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【超市大搜查】新年不怕肥全盒零食之選　營養師推介14款低脂小食

保健美顏 10:37 2023/01/20

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

新年不怕肥全盒零食之選，營養師推介14款低脂小食開心過Fit年！

新年將至，除了辦年貨、大掃除、貼揮春之外，亦會準備新年全盒。不過，尚營坊營養師團隊提醒，傳統全盒𥚃面其實充滿致肥陷阱，因此推薦了14款低脂小食，令大家新年都可以食得健康！

最新影片推介：

「尚營坊健康顧問有限公司」日前在Facebook專頁發文，傳統的新年全盒裡面其實充滿致肥陷阱：

  • 「八甜」(糖冬瓜、糖蓮藕、糖蓮子等) 用糖水煮過，再加糖霜，與糖果無分別
  • 瓜子本身屬於油脂類食物，製作時再加油炒，細細粒容易食，剝下剝下，真的會不自覺吃了幾湯匙油
  • 各種炸物，例如笑口棗、角仔都經油炸，吃3隻角仔，熱量已等於吃了多過一碗米飯

不過，全盒都可以健康有「營」，尚營坊營養師團隊嚴選了14款低脂小食提供參考，可以開心過 Fit 年！

點擊大圖獲取14款低脂小食營養詳情：

    點擊圖片放大
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爲食營養師私心推介

  • 柏邦 - 迷你濃郁布朗尼蛋糕：濃厚的朱古力味，加上鬆軟的口感，朱古力迷不要錯過！
  • Densundo - 海膽芝士：海膽融入濃郁的芝士忌廉，再鋪在香脆的煎餅上，馬上流口水！

低脂小食小貼士

  • 獨立包裝設計，更易控制份量，不用擔心一不留意就會多吃。
  • 用零糖份的甜食代替一般糖果，就不用擔心小朋友吃太多糖啦！

内容獲「尚營坊健康顧問有限公司」授權轉載，資料由尚營坊營養師團隊提供。

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責任編輯：何沛怡

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