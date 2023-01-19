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【食用安全】即食雞胸肉打開就可吃？　營養師解構食用風險

食用安全 19:17 2023/01/19

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營養師解構即食雞胸肉食用風險。

即食雞胸肉深受健身人士歡迎，部分更標榜打開包裝後可即食，但台灣有營養師就指出，真空包裝並非絕對安全，或潛藏肉毒桿菌毒素，可以令神經麻痺，使肌肉喪失功能，嚴重甚至可能會致命。

最新影片：

台灣營養師蔡正亮分享，身邊有朋友習慣不加熱，直接進食即食雞胸肉，並認為真空包裝是很安全。但蔡正亮指出，理論上真空包裝可以保存肉類品質，隔絕空氣與外物入侵，當然也可以減少細菌入侵，但卻未能隔絕「肉毒桿菌」。

蔡正亮指出，肉毒桿菌的特性不愛空氣、不耐酸，但卻怕熱。真空包裝的雞胸肉雖然註明打開後即可食用，但食物如在加工過程中遭受污染，就可能潛藏風險。

他進一步指，肉毒桿菌容易在真空包裝食品，尤其是低酸性食品，如肉品、醃漬蔬菜生長。他提醒，即使雞胸肉已煮熟，並放在冷藏櫃，但食用前最好還是再經過加熱，至少需用15秒時間加熱85℃，才可殺菌。

蔡正亮強調，肉毒桿菌產生的毒素是神經毒素，遠比其他有害菌，如大腸桿菌、沙門桿菌等，都要危險幾十倍。神經毒素可以麻痺神經，使肌肉喪失功能，中毒者無法吞嚥，甚至影響呼吸功能，危及生命安全。所幸肉毒桿菌產生的毒素不耐熱，經加熱後都能破壞。

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 營養師 食品 健身 台灣

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