【茜選快樂】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

▲ 最重要忠於自己的感覺！

每個人對快樂的定義也不同，不過無疑地人愈大快樂愈難，因為你會對快樂的要求提高，更因總總的包袱或外來的影響，從而忘記快樂的初衷。

蘭茜（簡詠嫻）今次相隔20多年重返商台開咪，主持商業一台新節目《茜選快樂》，便是希望透過節目令大家明白可以選擇快樂，要學懂怎樣令自己快樂，因為快樂並不應由外在的東西來決定，最重要的是明白自己。

【茜選快樂】蘭茜相隔逾廿年重回老本行 坦言返商台開咪：非常戰戰競競

相隔多年再開咪 與聽眾空氣中相遇

闊別20多年重遊舊地再開咪，對蘭茜而言既緊張又別具意義。

她接受TOPick專訪說：「感覺真的正到飛起，當初為何會有再開咪的想法，全因我在前年舉辦了個人畫展，當時好友雲妮找回我以前的聽眾，大家在畫展相遇，當時心情百感交集，大家又哭又笑又攬，因為真的有幾十年沒見，所以當時我就想會否再有機會與大家在空氣中相遇，能與現時新一代或以前的聽眾再次交流。」

一直在大氣電波中與聽眾交流，一別多年後能夠首次面對面相見，蘭茜指感覺難以形容：「以前我們的年代是寫信，有些聽眾的名字我還有深刻印象，能夠相遇相認的感覺是十分棒，當然有些我未必會記得，但大家那份感情相隔多年仍然存在，原來大家之間並沒有隔膜，依然那麼溫情溫馨，真的很棒。」

隨着年代進步，現時的節目輕易能夠重溫，故說話內容必定較以前謹慎。

蘭茜坦言最初都有所「包袱」，說話前會思前想後：「最初也有少許憂慮，說話要小心，但當On Air 一段時間再與多些人談天，感覺就回來，做自己就是最流暢。而且，我的監製樂樂都幫助了我很多，當我感到緊張時，她會循循善誘提醒我放鬆些做便可，令我做回自己。」

▲ 蘭茜再開咪與大家空氣中相遇。（湛斯雅 攝）

節目名稱甚有意思

今次的節目名為《茜選快樂》內含特別意義，蘭茜盼望大家能夠自己選擇快樂 ，皆因很多事情都是自我抉擇：「當你遇到不快或困難時， 其實你是可以選擇放下一些執着和觀念，這是很靠自己作出的選擇，所以便有這個概念構思。」

她續指在開播前想過很多不同的節目名，終由監製樂樂想出這個名字，而蘭茜亦認為當中除了包含她的「樂」又有自己 ，故感覺很像一家人很開心。

而且這個 《茜選快樂》十分貼題又能帶出「選擇」這個訊息，大家可以選擇幸福﹑選擇謙卑甚至選擇自己的路，她認為這是每人都應有的態度，要學懂選擇，若你繼續選擇執着 ，只會繼續痛苦。

▲ 蘭茜感謝監製樂樂（左），幫助她很多。（湛斯雅 攝）

曾是執着的人 現時學會隨意

人生經歷過不同的階段高低起伏，很多事情理應會放下一些執着，對待事情時亦會看得較淡，這便是正正所謂的成長。

蘭茜自言毫不例外，曾經也是一位執着的人，盼每件事也能做得最好：「就如以前錄音，覺得自己錄極都不好聽，但其實別人聽冒已覺得可以的了， 但總覺得過不到自己那關。另外，之前讀書做功課時，有些Point自己放不低，但我身邊的同學很好，她會說不如我們一起放低所有的想法再重組，原來自己通過這樣的思考過程 ，就會發現當初為何自己只想着這點而不想其它的點呢？」

她指以前的自己很多事情力臻完美，總是希望做得更好，惟隨着成長慢慢學懂隨意，總之只要努力做便可，不過當然都要聽聽別人的看法，聽後再自己消化，反而她發現這種隨意率性都很自然舒服。

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最重要愛惜自己

不過這種隨意率性，亦很貼合外界認為她的形象，皆因蘭茜在很多觀眾心中是一位「開心果」，非常有正能量，對此她說：「我本身也是開心的人，加上當時身處在那個環境主題，也是角色的需要，我覺得只要用心做便可，你要我做其它事，我依然會全力去做。」

蘭茜自認即使遇到不快，心態很快就會自我調節，因她深明愛惜自己這個道理：「愛惜自己並不是買一個名牌包包，而是愛惜自己的感覺 ，尊重自己的思想而不是因為外面的事而扭曲自己。」

她續說：「有時候一些外因而扭曲自己的想法，即使內裏自己是不相信，但最終你選擇跟隨大家的步伐，其實這樣自己辛苦，所以我覺得反而要行自己的路，尊重自己的感覺和思想才是最重要。」

▲ 最重要愛惜自己。（湛斯雅 攝）

自揭自小已活在框外 不輕易受人影響

這種跳出傳統框框，忠於自己的做人態度，蘭茜自爆自小已不是一個跟着規條做事的人，甚有自己的一套做事模式。

她憶述：「中一的時候，我買了一對波鞋 ，之後我覺得很悶再買多對，之後我便左腳一隻色，右腳另一隻色，但我媽媽是一個很傳統循規蹈矩的人，當她看到我後便二話不說『標奇立異』，再拿剪刀剪爛我對鞋，當時我呆了，更想用膠水黐。」

由此故事，蘭茜藉此帶出自小已有想法是「我覺得係咁跟住就做」，甚有自己的一套做法：「 可能外面的人覺得你為何那麼怪，我又會想想這樣很怪？我只是穿不同顏色的鞋也不是很怪吧，當然都要思考這件事是否錯得很重要。有時拍了一些照片，別人又會說拍得你很醜，我覺得只是在做我要做的事，你要怎樣去解讀就交給你，當然亦會有人欣賞我背後付出的努力，大家對一件事有不同感覺。」

正正因為這樣的性格，蘭茜可謂「刀槍不入」，不會輕易因別人而影響自己：「 我是不會理會別人的看法，因為我只是在那個環境做好要做的事，以及現時個個手機在手，又有很多不同平台， 如果自己那麼容易受到別人批評或看法影響 ，自己會十分辛苦。」

▲ 蘭茜學會放慢。

從未為批評而感不快?

但如今不如以往，網上多了很多不同平台，網民輕易便可以作出留言，加上作為公眾人物一舉一動必成焦點，問到蘭茜真的沒有曾為外面的批評而感到不快？

她秒答：「從來也沒有，第一你做這行，當然知道自己做的角色只是在拍攝的環境並非真實，所以只是工作而已。如果你說做一件事沒有盡力做，我覺得這樣便不對，但一件事你盡力去做，我覺得只要誠實對自己的感覺，而衍生出來的事情是自己控制不到。以前更加沒有所謂的平台，話語權在對方，我覺得對方只是『搵食』而已，只要盡力做好自己本份便可。」

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心態平和接受任何評論

由昔日「西瓜刨」的形象深入民心，如今搖身一變眼前的她散發着成熟知性美，不少網民對現時的她都是有讚無彈，大讚她有氣質﹑美﹑才女等等，對此蘭茜感謝大家的讚賞，並自言有留意網民的評論，惟自己一直保持心態平和，接受任何的讚賞或批評。

她認為心中的「定海神針」很重要：「做得這行別人說你不好又不快，讚你又開心到飛起，其實這樣會變得神驚，反而我說的『定海神針』，自己怎看自己以及認知理解自己，這樣才是最重要。 因為你應該為自己而活，要懂得將那件事想得由負變正。」

人生為自己而活 學會甚麼是快樂

蘭茜多次強調快樂要由自己選擇，惟很多人都認同長大了發現「快樂很難」亦不像小時候覺得快樂如此簡單：「人要保持這份心的確很難 ，所以我很喜歡看宮崎駿的電影 ，那份的感覺是相當浪漫。小時候是讓外來的東西，刺激你開心，但長大後要自己懂得怎樣令自己開心，你不可以因出面的事令到你很開心；出面的事令到你很不快 ，這樣是最危險的。」

她續說當成長後，反而要從中學會找到快樂的方法：「要知道怎樣令自己快樂，當你成長後你會覺得原來每天可以很舒服喝水或看到很美麗的東西 ，已經覺得很幸福，因為每一秒你享受其中，每啖的呼吸便是活着的感覺，已經是很幸福 ﹑感恩和快樂。」

▲ 蘭茜認為人生要為自己而活。（湛斯雅 攝）

因成長變得成熟

要有如此平和心態情緒，總需要有多少人生歷練才能做到，蘭茜笑言：「年輕時候的情緒起伏一定較大，例如到日本旅行一定會很興奮，對一些新奇未接觸過的事情，情緒必定會高漲。但年長了很多事情經過體驗和理解，對待事情表達的方式或會不同，以前可能會尖叫或大笑，但現在可能只是一個微笑，已經充滿一種感謝的表達。」

人成熟了總會有些變化，蘭茜自言內心的自己一直沒有變，不過當然思想上一定較以前成熟：「現在會多點照顧別人的感受，個人也會較穩定。雖然我以前給人感覺很衝動，但其實自己心裹有答案和方向才去做。」

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從讀書找到另一面的自己

在2006年蘭茜重返校園，在中大修讀人類學碩士，再到港大讀輔導碩士課程，對多年沒有讀書接觸課本的人而言並非易事，多少總會有些壓力，惟蘭茜表示整個讀書的旅程十分愉快，並形容為冒險之旅，更從學習過程中找到另一面的自己。

她說：「以前做甚麼事情都很急很快，但在學習過程明白到有些事情不能急，例如看一本書不能急，現在學會享受每行每字當中帶給你的感覺，心態完全變得不同，發現自己原來可以有這麼多方向 。」

正如她而言，以前的她做事要快要急，當走進一個全新環境時要學會身心放慢，絕對需要時間適應，惟蘭茜自言十分彈性：「當去到那個環境又會很自然融入，沒有甚麼的不習慣，只覺得很好玩，因為上學時要搭火車再搭校巴上山，就如去冒險一樣，很有趣，加上是修讀自己喜歡的科目，又遇到很好的老師和同學，大家可以互相交流發問，真的很開心。」

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「情緒自己救」

另外，蘭茜亦希望透過節目帶出「情緒自己救」的訊息，她指特別在這幾年受到疫情影響，當中有很多變遷，影響了每個人的生活，令整個思考過程也會有所不同。

故她望透過節目令大家可以有一個地方互相交流，分享行過的路或經驗令大家內心變得更強大，更可趁機丟棄身上的「包袱」，就如小魚一樣那麼逍遙自在。

談到她可有「心靈輔導」開解身邊的朋友，她說：「也會有，我整班朋友大家由少女時代追求愛情﹑結婚生子到現在面對年紀的問題，這條路真的很漫長 ，我很開心大家會傾談，若任何一位需要幫助時，大家都會立刻出手幫忙。」

▲ 蘭茜希望大家家做到應無所住。（湛斯雅 攝）

做到「應無所住」

至於她提及要面對年紀問題，對女士而言歲數隨年紀愈大愈為敏感，蘭茜以其畫展的主題「應無所住」作形容：「不要被很多東西限制自己，因為是你自己創造自己，歲數年齡當然你會覺得原來已經成長，甚至接近老年，但不要緊，只要你的心態是開心健康，便可以繼續向前。」

因此她指：「這點是最重要，所以一定要好好保養自己，並不是叫你用最貴的化妝品 ，而是照顧自己的生活 ，首先要心靈健康，其次做運動，這些重要過每日被歲數壓着自己。」

經過多年歷練成長，遇過種種得得失失，現時的蘭茜人生又追求甚麼？她展望自己能夠「茜選快樂 」﹑「茜選幸福」以及「茜選向前」，最重要的是對自己真實，做到「應無所住」，這樣才是真正的人生。

記者:陳曉柔

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