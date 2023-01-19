【煽動提堂】涉旺角巿集售煽動物品　3男女被控還押3月再訊

▲ 3男女涉旺角巿集出售煽動物品被控，今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

旺角銀城商場「隱世市集」有攤檔被警方指是「反政府組織」，撿走反修例書籍等貨物。2男1女涉在社交媒體及攤檔推廣或銷售刊物，被控1項「串謀作出煽動意圖的作為」罪，今午（19日）被解往西九龍裁判法院提堂。52歲男商人因留醫未有上庭，押後至下周四（26日）再訊。另外2名被告暫毋須答辯，案件押後至3月17日再訊，待警方進一步調查，包括檢視攤檔的逾千件貨物及翻查店舖閉路電視片段等。

被告李龍現（52歲，商人）、姜嘉偉（31歲，牧師）及陳尚恩（48歲，商人）同被控1項串謀作出一項或多項煽動意圖的作為罪，3人被控於2022年12月2日至2023年1月17日期間，一同串謀和與其他身分不詳的人串謀在 Facebook、Instagram 和銀城廣場地下攤檔內推廣、出售及/或為出售而展示刊物，具意圖引起憎恨或藐視港府或激起對其離叛、煽惑他人使用暴力；及/或愁使他人不守法或不服從合法命令等。

被告李龍現今未有出庭，其代表律師指李目前正留醫，押後至下周四（26日）或較早出院時再訊。控方申請押後案件至3月17日再訊，待警方進行認人手續、檢視店內逾千件物品、被告的手機、攤檔租約及閉路電視片段，並反對2名被告保釋，辯方均有保釋申請。

《國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉聽畢雙方陳詞後，考慮約1小時後拒絕保釋申請。

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記者：陳曉欣