【小一派位】小一統一派位填表策略　校長教穩中求勝留意「四不」

▲ 聖公會聖提摩太小學田少斌校長分享小一統一派位填表策略。

小一統一派位階段即將展開，家長可透過「小一入學電子平台」於1月30日至2月5日期間遞交選校表格，或以紙本形式於2月4日至5日前往指定統一派位中心交表。有家長為子女升小選校而感到苦惱，聖公會聖提摩太小學田少斌校長分享填表策略，如何做到穩中求勝，爭取機會入讀心儀學校。

家長填表前要先了解整個小一統一派位機制，包括甲部及乙部。甲部不受校網限制，可以選填全港任何3間官津小學，而乙部受校網限制，需按意願順序選填所屬校網內的小學。

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甲部只填最心儀學校

田少斌校長建議，甲部選擇最心儀，也可能是最熱門的學校，不論跨區或本區亦可。至於乙部則選擇本區最心儀的學校，首五志願至關重要。

他指出甲部最多可以選擇3間小學，而家長不一定要填滿3個選擇，首志願揀最心儀的學校，第二、三志願則按意願︰

我們一般建議，如果家長只心儀一間學校，甲部就只填一間學校。

他解釋萬一甲部不成功，還有乙部機會，可以在乙部首志願選擇最心儀學校。

乙部首五志願部署

至於乙部方面，田校長認為首五志願相當重要，首三志願尤其關鍵。有家長問「移民潮下學額是否增加？」、「填表可否更進取？」田校長建議︰

當你想進取少少，讀一間心儀的學校，其實別人都有相同想法，所以你最心儀、最熱門的學校同樣多人爭。機會還是差不多，不會特別大了，建議保守為上策。

田校長解釋所謂的保守策略，首志願一定揀最心儀或最熱門的學校，而第二、三志願要視乎個人情況。如子女已獲私立學校取錄，填表可以略為進取，相反就要較保守，好好作出部署。他分享保守型及進取型策略如下︰

保守型策略

第一志願︰最心儀

第二、三志願︰次選

第四、五志願︰較冷門而校風好學校

進取型策略

第一、二志願︰最心儀

第三志願︰次選

第四、五志願︰較冷門而校風好學校

在這個排位下，即使小朋友未能派中心儀學校，還可以到第四、五志願學校叩門。

▲ 田少斌校長教家長填表穩中求勝，並留意「四不」。（文子健攝）

「111」有利叩門

很多家長都聽過「111」的說法，即在自行分配學位階段、統一派位階段甲部及乙部均填同一學校為首志願。田校長表示「111」很緊要，如未能獲派心儀學校，就可以持「111」去心儀學校叩門，以表達誠意。他提及即使去其他學校叩門，學校也會留意小朋友首五志願的選擇，因此要審慎決定出乙部首五志願。

如何能夠穩中求勝需要深思熟慮，第一志願一定揀最喜歡，第二、三志願要考慮小朋友適應能力、承受功課的壓力怎樣。如果揀最熱門的學校，課程要求或功課壓力可能較大。

填表「四不」

田校長提醒家長填表要留意「四不」，包括只選一間學校；沒填滿資料漏空；全部選最熱門學校；選錯學校性別。這些均會影響派位結果，想穩中求勝，家長要花心思想清楚。

小一派位是根據學位的供求、家長選擇及「隨機編號」而進行，田校長強調跟小朋友成績或個人沒有關係，請家長別將派位結果不理想歸咎於自己或小朋友，免得孩子內疚自責。有些說話更不能說出口，如「派得好差」、「這間學校不好」，以免影響小朋友對學校的觀感。家長宜先穩定自己情緒，再與小朋友講解後續安排，無論如何先註冊。

他勸勉家長，學習是一個漫長的旅程，避免讓孩子對學習有不好的觀感，可能他要在這間學校讀6年，免得他整個小學階段不開心。

小朋友未能入讀最心儀的學校，不代表他在另一間學校沒有機會發光發亮，可能他會讀得好開心。

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記者︰駱秀玲