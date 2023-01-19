【新春抽獎】Mikiki卓爾廣場推抽獎　讚好專頁上載打卡照贏南韓雙人來回機票

▲ Mikiki卓爾廣場推抽獎，讚好專頁上載打卡照贏南韓雙人來回機票。（新鴻基提供）

新春臨近，新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場推出抽獎活動，有機會贏得韓國首爾雙人來回機票價值$7,000；Mikiki亦聯同韓國觀光公社（香港支社）於場內展示韓國最新熱門觀光點及旅遊資訊。

新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場推出兔年「韓遊假期大抽獎」活動，於推廣期內親臨「KAKAOFRIENDS韓遊假期」主題裝置打卡後上傳至社交媒體、讚好或追蹤指定專頁並登記ThePoint會員及「免觸式泊車服務」，即有機會贏得韓國首爾雙人來回機票一套（總值港幣$7,000）。

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Mikiki X 卓爾廣場「韓遊假期大抽獎」

活動推廣期：2023年1月19日至2023年2月26日

參加方法：

讚好Mikiki/卓爾廣場Facebook專頁（@Mikiki/@ChelseaHeights.HK）/追蹤MikikiInstagram帳戶（@mikikimall）

於Mikiki或卓爾廣場場內「KAKAOFRIENDS韓遊假期」主題裝置打卡及完成Facebook/InstagramCheckin上載照片

親身到Mikiki或卓爾廣場由在場工作人員登記成為ThePoint會員及「免觸式泊車服務」

登記地點：Mikiki地下顧客服務中心/卓爾廣場地下顧客服務中心

登記時間：下午1時至晚上10時

結果公佈：2023年3月14日

公布方法：得獎者將由專人通知領獎/抽獎結果將於2023年3月14日於星島日報及英文虎報刊登

獎品：韓國首爾雙人來回機票一套（總值港幣$7,000）

備註：每個ThePoint會員帳號只可以登記參加抽獎一次

推廣優惠受條款及細則約束，可參閱以下網頁：Mikiki及卓爾廣場

MikikiX韓國觀光公社（香港支社）：韓國主題展覽

地點：Mikiki地下中庭

日期：即日起至2023年2月26日

時間：上午10時至晚上10時

參加方法：免費參觀

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責任編輯：陳麗娜