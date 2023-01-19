  • 17°C
香港時間 : 2023119日 (週四) 18:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新春抽獎】Mikiki卓爾廣場推抽獎　讚好專頁上載打卡照贏南韓雙人來回機票

社會 18:12 2023/01/19

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

Mikiki卓爾廣場推抽獎，讚好專頁上載打卡照贏南韓雙人來回機票。（新鴻基提供）

新春臨近，新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場推出抽獎活動，有機會贏得韓國首爾雙人來回機票價值$7,000；Mikiki亦聯同韓國觀光公社（香港支社）於場內展示韓國最新熱門觀光點及旅遊資訊。

新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場推出兔年「韓遊假期大抽獎」活動，於推廣期內親臨「KAKAOFRIENDS韓遊假期」主題裝置打卡後上傳至社交媒體、讚好或追蹤指定專頁並登記ThePoint會員及「免觸式泊車服務」，即有機會贏得韓國首爾雙人來回機票一套（總值港幣$7,000）。

    點擊圖片放大
    +2

Mikiki X 卓爾廣場「韓遊假期大抽獎」

活動推廣期：2023年1月19日至2023年2月26日

參加方法：

  • 讚好Mikiki/卓爾廣場Facebook專頁（@Mikiki/@ChelseaHeights.HK）/追蹤MikikiInstagram帳戶（@mikikimall）
  • 於Mikiki或卓爾廣場場內「KAKAOFRIENDS韓遊假期」主題裝置打卡及完成Facebook/InstagramCheckin上載照片
  • 親身到Mikiki或卓爾廣場由在場工作人員登記成為ThePoint會員及「免觸式泊車服務」

登記地點：Mikiki地下顧客服務中心/卓爾廣場地下顧客服務中心

登記時間：下午1時至晚上10時

結果公佈：2023年3月14日

公布方法：得獎者將由專人通知領獎/抽獎結果將於2023年3月14日於星島日報及英文虎報刊登

獎品：韓國首爾雙人來回機票一套（總值港幣$7,000）

備註：每個ThePoint會員帳號只可以登記參加抽獎一次

推廣優惠受條款及細則約束，可參閱以下網頁：Mikiki卓爾廣場

MikikiX韓國觀光公社（香港支社）：韓國主題展覽

  • 地點：Mikiki地下中庭
  • 日期：即日起至2023年2月26日
  • 時間：上午10時至晚上10時
  • 參加方法：免費參觀

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【故宮過年】香港故宮再輪換展品　乾隆一年打邊爐200次用具極講究
今日 14:00
【故宮過年】香港故宮再輪換展品　乾隆一年打邊爐200次用具極講究
【日本旅遊】樂桃航空2月2日起復運　大阪香港線單程機票不包行李$790起【內附連結】
今日 13:55
【日本旅遊】樂桃航空2月2日起復運　大阪香港線單程機票不包行李$790起【內附連結】
【防疫政策】1月30日起將撤銷新冠確診者隔離令　盧寵茂：已渡過另一疫情高峰【不斷更新】
今日 15:58
【防疫政策】1月30日起將撤銷新冠確診者隔離令　盧寵茂：已渡過另一疫情高峰【不斷更新】

你可能感興趣

【故宮過年】香港故宮再輪換展品　乾隆一年打邊爐200次用具極講究
今日 14:00
【故宮過年】香港故宮再輪換展品　乾隆一年打邊爐200次用具極講究
【日本旅遊】樂桃航空2月2日起復運　大阪香港線單程機票不包行李$790起【內附連結】
今日 13:55
【日本旅遊】樂桃航空2月2日起復運　大阪香港線單程機票不包行李$790起【內附連結】
【防疫政策】1月30日起將撤銷新冠確診者隔離令　盧寵茂：已渡過另一疫情高峰【不斷更新】
今日 15:58
【防疫政策】1月30日起將撤銷新冠確診者隔離令　盧寵茂：已渡過另一疫情高峰【不斷更新】
著數優惠 社交平台 商場活動 卓爾廣場 Chelsea Heights 機票 旅遊資訊 Mikiki 商場 首爾

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【洗米華入獄】周焯華囚中生活曝光　72小時內進行「通櫃」肛門檢查程序
17:31 2023/01/18
【洗米華入獄】周焯華囚中生活曝光　72小時內進行「通櫃」肛門檢查程序
【讓我一次買個夠】伍詠薇上ViuTV節目惹批評　娟姐發文為伍姑娘解話
今日 10:26
【讓我一次買個夠】伍詠薇上ViuTV節目惹批評　娟姐發文為伍姑娘解話
【洗米華入獄】不受父親影響繼續過奢華生活　周柏豪曾為家庭與Mandy隔空開火
16:53 2023/01/18
【洗米華入獄】不受父親影響繼續過奢華生活　周柏豪曾為家庭與Mandy隔空開火