【復常之路】長期戴口罩不知說話時嘴巴會郁　專家倡多感官學習急救孩子3大發展

▲ 註冊言語治療師鄭穎賢（Ms. Wincy）指，長期戴口罩和保持社交距離，對小朋友的心理情緒、語言及社交發展都有不同程度影響。

經過3年疫情，本港防疫措施終於鬆綁，但長期戴口罩及社交距離措施的影響下，註冊言語治療師鄭穎賢（Ms. Wincy）直言對小朋友的心理情緒、語言及社交發展都有不同程度影響，近大半年她接獲很多小朋友求助，當中以社交溝通問題較普遍。

加強說話訓練看表情口型

小朋友為避疫減少社交生活，加上長期戴口罩，看不到別人的表情和口型，阻礙了小朋友的言語發展。Ms. Wincy指主要影響有兩方面，第一是說話意慾，有小朋友甚至不知道說話時嘴巴會郁；第二是咬字發音，因為小朋友看不到口型，難以模仿口型去發音。Ms. Wincy建議家長，需為孩子加強說話練習。

爸媽在家盡量請小朋友看著自己的表情，指導他們說話方式應是怎樣，糾正他們的發音。

▲ Ms. Wincy近大半年接獲小朋友求助個案增加。（越玲瓏攝）

讓孩子參加聚會改善社交

由於早前長時間上網課，小朋友只透過熒幕見人，不但損害了其社交能力，也難以認識肢體動作，缺乏學習肢體語言的機會。Ms. Wincy指出，自復課後老師再次親身接觸學生，發現他們比以往怕人，連學習能力也受到影響，例如3歲小朋友上學時，應該懂得與人打招呼，有困難時會懂得請求別人幫忙，但他們受疫情影響變得被動。

這些小朋友在疫情下較少接觸人，未能學習正常的社交活動，不懂得求助和打招呼，甚至會匿埋，是疫情下較常見的狀況。

最新影片推介︰

要改善社交溝通問題，Ms. Wincy教路，首先家長要放寬讓孩子接觸其他人、參與朋友聚會等，因過份保護會窒礙小朋友發展，必須取得平衡。「始終家長都要放手讓孩子上學，都會見人和觸摸物品，只要孩子有足夠保護，如戴好口罩，雙手已消毒，就不必害怕與人交流，玩一玩猜包剪揼也可以吧。」

家長同時需要教導孩子面對親人如爺爺嫲嫲時，就不必保持距離，應有親人間的互動，例如擁抱、被摸頭等；同時提點親人們要保持整潔，消毒雙手和衣服。

在問准的情況及適當環境下，小朋友是可以與親人進行互動，讓小朋友不要有錯覺，自己是不能與任何人觸碰。

▲ 小朋友在3年疫情期間較少接觸人，未能進行正常的社交活動。（香港經濟日報資料圖片）

恢復觸感學習連繫大腦

小朋友近年除了減少與人接觸之外，也不敢觸摸物件，總是害怕物件上沾滿「細菌」。Ms. Wincy認為，這阻礙了小朋友的多感官發展，即是觸感、視覺、聽覺、嗅覺、味覺五感，以觸感最易被家長忽略。

早前滴露發表全港首項「幼兒觸感調查」當中，多達7成家長會阻止小朋友觸摸一些他們認為骯髒的東西，但當中可能有7、8成是平時在公共場所可以觸碰的物件，例如扶手及公園設施等。Ms. Wincy分享其中一個小朋友個案，他能說出很多動物和物件的名稱，但當他見到實物時，卻不認得是甚麼，因為他一直只用點讀筆學習。

他們在網上一直只看虛擬的圖畫、圖像，沒有見過實物，所以當他見到實物時，大腦未能聯繫上。

▲ Ms. Wincy建議家長，應放手讓孩子多與人和物件接觸，不必太緊張，只要教好小朋友正確洗手方法和使用搓手液消毒便可。（越玲瓏攝）

她續稱曾有多份研究指出，小朋友透過觸感學習的重要性，例如沙、石、不同質地、輕重等抽象概念，都需靠觸摸物件去了解和認識有關詞彙，「分辨粗滑、輕重都要用手摸一摸、秤一秤才會學識。而觸摸物件的感知會傳送到大腦做構連，從而知道那物件是甚麼，記憶才會實淨一點。」

因此，Ms. Wincy建議，家長應放手讓孩子多與人和物件接觸，不必太緊張，只要教好小朋友正確洗手方法和使用搓手液消毒，提高他們的衛生意識便可，如在學校用扶手樓梯上落、用完設施和玩具後懂得清潔雙手，「很多物品不是想像中這麼多菌，家長不必太擔心。」

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者︰林綺玲