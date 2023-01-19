【美女網紅】「翻版徐子淇」餐廳脫剩Bra打卡　健身KOL：想做啲黐線啲嘅嘢【多圖】

▲ 網民有眼福了！

坐擁4.9萬粉絲追蹤的網紅SauSau，因美貌與徐子淇相似故被封「翻版徐子淇」。她身兼健身教練、化妝師及美胸顧問多職，經常在社交平台分享健身及美胸心得，而且從不吝嗇美好身段，實行「好嘢要開心share」！

SauSau日前到了五星級酒店用膳慶祝26歲生日，向來以性感見稱的她，於生日當天向網民大派福利，僅穿喱士黑bra大騷驕人上圍，更連發四張大特寫，震撼網民眼球。

▲ （取自IG@sausau_lsm）

她原本穿上低胸上衣，突然心血來潮解開胸前蝴蝶結，釋放「最強胸器」，揚言生日「想做黐線嘅嘢」：

首先祝自己13對生日快樂😆🎂❤️ 頭先好大膽咁係餐廳度影左張好性感既（嘅）相，希望無嚇親大家，因為生日，想做啲黐線啲嘅嘢🤣

好想將呢半年嘅成果由一個特別嘅方法留低個紀念。呢半年好努力咁樣健身同埋豐胸，將自己成為左（咗）豐胸嘅成功例子，然後加入埋個行業。☺️

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這個世界沒有醜的女人，只有懶惰的女人。SauSau直言為了貪美對飲食及身形管理十分嚴謹控制：

為咗靚我平時要注意飲食同健身，另外又要keep到個胸大，又要忍受豐胸療程嘅少少痛楚，其實真係唔係咁容易，不過想話俾大家聽，真係有用同值得！🥹❤️

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