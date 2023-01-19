【減肥大作戰】新年後暴食不敢上磅？　營養師教急救體重5步曲

▲ 營養師教新年之後急救體重5步曲。

新年聚會不免會食得比平時多，放縱飲食可以令體重直線上升。假期過後又應如何急救？註冊營養師陳玉儀曾分享一些體重急救法，避免新年過後，體重一發不可收拾。

第1步：定期上磅

陳玉儀指出，不少人節後都怕上磅，但強調「千祈唔好唔磅」，因為持續兩三磅再兩三磅就真的胖起來，而磅數上升就要面對。

第2步：忌穿橡筋褲

除了上磅之外，穿着有鈕扣的褲子也是一個不錯的自我監察。她表示，如覺得腰圍變緊就是一個警號，若經常穿著彈性的橡筋褲，便會失去監察感，慢慢變肥而不自知。

第3步：食得清淡調整食量

假如體重確實上升，第一件事要做就是要食得清淡，以及把食量回復至正常水平。其一是有助改善由攝取過量鹽份及味精等引起的水腫，而調節食量則是要避免繼續吃得多過身體需要。

第4步：勤做運動

陳玉儀表示，多做一些運動也很重要，能夠耗用熱量，又能增進心肺功能，即使天氣冷不想出外運動，也可以在家做負重運動，強化肌肉也能消耗更多熱量。她指，要令燃燒脂肪達致最佳效果，便要讓心跳保持在靜止心跳約1.65倍，所以毋須劇烈運動已有減磅之效。

第5步：控制飲食

陳玉儀建議，可在每餐之前，花5分鐘計劃一下如何食得較健康，例如晚上有聚會，早午兩餐便可減少肉量；並可先飲湯和吃菜類，以水份和纖維增添飽感。

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責任編輯：羅嘉欣