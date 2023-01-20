【靚太安樂窩】新年職場派開工利是須知　專家醒你𢭃利是貼士避開尷尬場面

▲ 職涯規劃顧問Grabriella和大家分享職場派及𢭃利是須知。

在職場上，農曆新年「派利是」和「𢭃利是」都是一門的高深學問。少則鬧出笑話，大則得罪上司和老闆級人士，成為箭靶。今集《靚太安樂窩》請來職涯規劃顧問Grabriella，為大家解開迷思，講解職場派利是禁忌和「防中伏」小貼士。

Grabriella: 金額豐儉由人，取個意頭

▲ 職涯規劃顧問Grabriella。(越玲瓏攝)

利是，有「利事」和「利市」的意思。公司或上司派「開工利是」給下屬，原意是取個好兆頭，送上祝福和好運。至於較多人關心的利是金額方面，如果下屬平日表現良好，或是日見夜見、關係較緊密的同事，可以給予$50-$100元利是。而平日合作機會較少，關係較疏離的同事，禮貌上給予$20元利是，亦相當得體。

金額按個人財力而定，意思意思，最重要是表達心意。

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「派利是」須知

1) 記得檢查清楚是否已入錢。否則，收「空利是」的人大有機會破財。

2) 新婚夫婦第一次派利是，建議各派兩封，取其「雙雙對對」、「好事成雙」之意思。如果同事們和另一半並不相識，可選擇派單封利是。

3) 雖然金額多少沒有準則，但利是金額勿出現單數，免得不吉利。因為傳統習俗上，只有白事才用單數。

4) 使用喜慶顏色，如紅色、紫色或金色的利是封，象徵旺財、大紫大紅等好意頭。避免揀選綠色、藍色、白色等象徵白事的顏色。

5) 不同金額的利是，建議使用不同款式的利是封作為標記，以免不小心派錯利是。

6) 避免使用過期或「二手」利是封。習俗上，如將已使用的利是封派給別人，就像好運已被人用取過。

7) 雖然新鈔象徵好意頭，但如果換不到新鈔，用乾淨且完整的舊鈔亦可。

8) 如在農曆新年間，家中不幸有喪事。按傳統習俗，100天內不應去別人家中，更不可以派利是，避免紅事撞白事。如同事向你拜年，建議禮貌上回應: 「恭喜發財，但今年不可以派利是」，別人就會明白。但亦有人指，別人到訪拜年則無問題，寓意接收好運。

「𢭃利是」須知

1) 一般而言，絕大部分的恭賀說話都適用於職場上。例如: 恭喜發財、鴻兔大展（鴻圖大展）兔氣揚眉、開市大發、大吉大利、龍馬精神、年年有餘、身體健康、心想事成、萬事勝意等。如想向同事施展「恭喜發財，利是逗來」攻略，就下苦功背多幾句，自創祝賀說話皆可。

2) 通常已婚同事或上司會拿著着一疊利是在辦公室走一圈，所以「𢭃利是」的同事可以靜觀其變，不用刻意上前。

3) 一個人「𢭃利是」怕尷尬的話，可以跟一班同事向已婚同事或上司等「𢭃利是」。既能製造熱鬧氣氛，亦更容易開口。

4) 一般而言，在正月十六或之後才拆利是，代表收到及集齊所有長輩的祝福。

5) 如在農曆新年間，家中不幸有喪事。按傳統習俗，100天內不應去別人家中，更不可以收利是。有指是將衰氣帶給對方，是不吉利。

6) 同事之間，切忌相約即場拆利是，更避免與同事互相討論。

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責任編緝：張懿慧