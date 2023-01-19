【父子同遊】從公屋搬到億萬豪宅　黎諾懿帶兒子體驗基層：爸爸細個窮啲

▲ 黎諾懿帶仔仔返回兒時所住的屯門公屋。

TVB節目《回家》最新一集請來藝人黎諾懿重返成長地屯門友愛邨一遊，今次黎諾懿還帶同仔仔小春雞一同回憶自己的童年往事。公屋仔出身的黎諾懿兒時要靠綜援過活，父親離世後，黎媽媽為照顧一家四口要身兼兩職養家，黎諾懿為了幫補家計，16歲時便開始打工，更學識煮得一手好餸幫輕媽媽。

黎諾懿自與落選港姐李潔瑩結婚後，由於女家擁有5億美容王國，因而被封為「5億駙馬」，更被嘲「食軟飯」。他透露過很難改變別人對自己的看法，惟有努力賺錢養家做個好丈夫，讓太太活得幸福。

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黎諾懿帶同囝囝「小春雞」黎峰睿舊地重遊，二人先走訪與舊居間格相約的屋邨單位，諾懿更在製作組協助下與「小春雞」重溫昔日家居擺設及生活細節，諾㦤透露小時候曾經歷過制水時間，並笑著分享自己的「運水絕技」：「當年我跑落街裝水，由樓下搬上樓可以一滴水都唔瀉。」神奇程度讓「小春雞」聽得瞪大雙眼。

▲ 黎諾懿帶仔仔去細個經常去的辦館。

二人又拿著諾懿兒時最愛的玩具「父子鬥」，成為兒子手下敗將的諾懿，被逼要吃兒子「落重手」炮製的粗粒花生醬麵包，對粗粒花生醬有極大童年陰影的諾懿更自揭陰影背後爆笑原因，萬勿錯過。

望囝囝多與人接觸

之後諾懿再帶囝囝走訪小時候經常流連的「辦館」，並指「辦館」是小時候「夢想勝地」，靠著每次盛惠五毛錢的抽啷啷遊戲，為自己送上小希望，諾懿向著囝囝說：「爸爸細個好鍾意抽呢啲（啷啷），因為爸爸細個窮啲，有時用五毫子買個機會，希望抽到大獎。細個就係咁簡單，希望買份小禮物氹自己開心。」

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談到友愛邨，諾懿坦言最難忘是那份濃濃的鄰里情：「嗰時鄰里之間好有愛，以前啲人唔閂門，一嗌就係『黎太個仔你出嚟玩啦？』，差唔多成棟樓都識晒。大個咗先知道，原來細個覺得好平常嘅嘢，係咁難得咁珍貴。」並謂希望「小春雞」透過是次體驗，能學會分享愛及人與人之間互動的重要性：「我哋盡量都控制唔畀佢玩咁多線上遊戲，因為我哋覺得小朋友要同人接觸。」

憑童年照彌補結婚時遺憾

另外，諾懿還到小學母校探訪，更因製作組悉心安排獲得兩大驚喜。首先諾懿在班房與小學時的好朋友重逢，對方除了為他重建「小學友情網」，更大爆諾懿小時候是「萬人迷」，不少女同學均在背後盛讚他靚仔，令諾懿大感搲頭。另一驚喜是小時候因為搬家近乎遺失了所有童年照的諾懿，因為是次旅程尋回不少昔日珍貴照片；除了為諾懿彌補了結婚時的一大遺憾，更為他達成了一個心願。

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責任編輯︰王明芳