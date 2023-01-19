【核酸檢測】1.20起4區加開7個檢測點　16個檢測點仍有即日名額

▲ 1.20起4區加開7個檢測點，16個檢測點仍有即日名額。（陳永康攝）

年近歲晚，大批市民到檢測站進行核酸採樣，以趕及農曆新年前北上，因而導致部分檢測站大排長龍。政府今日（19日）表示，為應付大增的檢測需求，政府已在較繁忙的社區檢測點加強人手及增設登記或採樣櫃檯。以楓樹街遊樂場的檢測站為例，政府今日中午前已徵用檢測站旁的足球場，將登記及收費櫃檯增加到三倍，以疏導人流。政府會視乎各個檢測中心和檢測站的實際情況，再行調整安排。



而為進一步便利檢測人士，以下檢測中心或檢測站明日（1月20日）會提早於早上8時開始運作：



油尖旺區

九龍公園小型足球場（近佐敦站C出口）

深水埗區

深水埗富昌邨籃球場（近南昌站）

荔枝角公園入口（近美孚站D出口）

觀塘區

坪石邨黃石樓旁籃球場（近彩虹站A出口）

翠屏道6號觀塘遊樂場（近觀塘站D1出口）

北區

粉嶺聯和墟遊樂場

上水保榮路遊樂場天幕下

政府發言人強調，檢測容量充裕並足以應付歲晚過關人流需要。截至今日下午5時，今日、明日和後日（1月21日）全港社區檢測中心或檢測站分別仍有約4.1萬、約7.2萬及約9.4萬個檢測預約名額。

另外，截至今日下午５時，下列社區檢測中心／檢測站仍有充裕的即日檢測名額，人流較少，有需要檢測的巿民可選擇前往這些檢測中心及檢測站，包括：

港島

柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）

小西灣社區會堂

利東社區會堂（近利東站B出口）

九龍

土瓜灣體育館（近土瓜灣站A出口）

九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站B1出口）

新界東

粉嶺和興社區會堂

上水保榮路遊樂場天幕下

火炭禾寮坑路近禾寮坑遊樂場（近火炭站D出口）

新界西

天水圍天柏路公園

大窩口社區中心

葵涌新區公園（近葵興站D出口）

興芳路遊樂場硬地足球場（近葵芳站D出口）

葵涌石排街公園

青衣長發社區中心

青衣游泳池外空地（近青衣站C出口）

荔景社區會堂（近荔景站A出口）

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責任編輯：陳麗娜