  • 17°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 01:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【核酸檢測】1.20起7個檢測點提早8時開門　16個檢測點仍有即日名額

社會 18:29 2023/01/19

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

1.20起4區加開7個檢測點，16個檢測點仍有即日名額。（陳永康攝）

年近歲晚，大批市民到檢測站進行核酸採樣，以趕及農曆新年前北上，因而導致部分檢測站大排長龍。政府表示，為應付大增的檢測需求，政府已在較繁忙的社區檢測點加強人手及增設登記或採樣櫃檯。以楓樹街遊樂場的檢測站為例，政府已徵用檢測站旁的足球場，將登記及收費櫃檯增加到三倍，以疏導人流。政府會視乎各個檢測中心和檢測站的實際情況，再行調整安排。
 
為進一步便利檢測人士，以下檢測中心或檢測站1月20日會提早於早上8時開始運作：
 
油尖旺區

  • 九龍公園小型足球場（近佐敦站C出口）

深水埗區

  • 深水埗富昌邨籃球場（近南昌站）
  • 荔枝角公園入口（近美孚站D出口）

 觀塘區

  • 坪石邨黃石樓旁籃球場（近彩虹站A出口）
  • 翠屏道6號觀塘遊樂場（近觀塘站D1出口）

 北區 

  • 粉嶺聯和墟遊樂場
  • 上水保榮路遊樂場天幕下

政府發言人強調，檢測容量充裕並足以應付歲晚過關人流需要。截至下午5時，1月19至21日的全港社區檢測中心或檢測站分別仍有約4.1萬、約7.2萬及約9.4萬個檢測預約名額。

另外，1月19日截至下午５時，下列社區檢測中心／檢測站仍有充裕的即日檢測名額，人流較少，有需要檢測的巿民可選擇前往這些檢測中心及檢測站，包括：

港島

  • 柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）
  • 小西灣社區會堂
  • 利東社區會堂（近利東站B出口）

九龍

  • 土瓜灣體育館（近土瓜灣站A出口）
  • 九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站B1出口）

新界東

  • 粉嶺和興社區會堂
  • 上水保榮路遊樂場天幕下
  • 火炭禾寮坑路近禾寮坑遊樂場（近火炭站D出口）

新界西

  • 天水圍天柏路公園
  • 大窩口社區中心
  • 葵涌新區公園（近葵興站D出口）
  • 興芳路遊樂場硬地足球場（近葵芳站D出口）
  • 葵涌石排街公園
  • 青衣長發社區中心
  • 青衣游泳池外空地（近青衣站C出口）
  • 荔景社區會堂（近荔景站A出口）

巿民可瀏覽以下網頁，以更好掌握社區檢測中心／檢測站的服務狀況：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【取消隔離】衞生防護中心建議無病徵確診人士可如常外出上班　檢測陽性呈報平台將取消
16:20 2023/01/19
【取消隔離】衞生防護中心建議無病徵確診人士可如常外出上班　檢測陽性呈報平台將取消
【最新疫情】今增4,015宗確診　再多2宗XBB1.5本地個案
17:29 2023/01/19
【最新疫情】今增4,015宗確診　再多2宗XBB1.5本地個案
【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
16:35 2023/01/19
【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議

你可能感興趣

【取消隔離】衞生防護中心建議無病徵確診人士可如常外出上班　檢測陽性呈報平台將取消
16:20 2023/01/19
【取消隔離】衞生防護中心建議無病徵確診人士可如常外出上班　檢測陽性呈報平台將取消
【最新疫情】今增4,015宗確診　再多2宗XBB1.5本地個案
17:29 2023/01/19
【最新疫情】今增4,015宗確診　再多2宗XBB1.5本地個案
【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
16:35 2023/01/19
【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
公園 檢測中心 觀塘區 土瓜灣體育館 油尖旺區 深水埗區 荔枝角 粉嶺 觀塘 佐敦

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
16:35 2023/01/19
【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
【年終獎】女生抽中公司年終特等獎　獎品與太子爺晚餐後續超驚嚇
10:52 2023/01/19
【年終獎】女生抽中公司年終特等獎　獎品與太子爺晚餐後續超驚嚇
【讓我一次買個夠】伍詠薇上ViuTV節目惹批評　娟姐發文為伍姑娘解話
10:26 2023/01/19
【讓我一次買個夠】伍詠薇上ViuTV節目惹批評　娟姐發文為伍姑娘解話