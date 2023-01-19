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曾比特領P1X3L＋DEZ拜早年　陳葦璇Kerryta挑戰賀年遊戲

娛樂 18:39 2023/01/19

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環球歌手齊拜年。

環球歌手曾比特（Mike）、P1X3L、陳葦璇（Kira）、Kerryta（周子涵）和DEZ（余宗遙），日前齊集跟歌迷拜早年，盼望新一年大家「兔」氣揚眉，事事順利！

Mike夥拍Kira和DEZ，挑戰四字新年賀語接龍，考考口才，三人比拼不相伯仲，接二連三講出多個新年賀語。兩位充滿風度的男生讓賽，最後勝出者是Kira。

上年仍然是新人身份的DEZ，搞笑談及今年可以再做新人，因為他準備改名，若果每年都改一次名，就可以享受每年都做新人。至於第三首歌曲何時推出，DEZ表示現正籌備中，出歌日期聽天由命。

DEZ、陳葦璇、曾比特。

Kira將會在三月份推出拿手的唱跳歌曲，更邀請Mike和DEZ參與她的Dance challenge。

至於Mike，希望今年可以努力經營自己的社交平台，拍片內容有寫歌、翻唱歌曲，還有「湊仔」特輯，因為最近Mike的家姐帶了小朋友回來香港放假，所以他會充當導遊帶小朋友遊覽香港特色地方，順度拍攝一條單獨湊仔的影片。

P1X3L

另一方面，P1X3L和Kerryta另有任務：鬥快夾瓜子，一開始Phoebus已經腳痹抽筋落後，被George笑說他讓賽，考驗各人的筷子功力，最後Marco大比數拋離贏了。
Kerryta先祝大家新年快樂，剛剛與人氣YouTuber藍仔頭推出了全新合唱作品《下個取替我》，過年期間大家都可以慢慢聽。

Kerryta

George表示來年動向希望可以快些推出單人歌曲，當然不少得P1X3L團歌。Marco祝大家來年開開心心，順順利利：「最緊要開心，好似我咁樣正能量，2023年一齊加油！」Phoebus祝大家兔年快樂，疫情快點過，重拾正常生活軌道。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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P1X3L 曾比特 陳葦璇 歌手

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