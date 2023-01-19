【煽動刊物】涉發布煽動刊物　《立場新聞》鍾沛權指港人會判斷媒體內容

▲ 鍾沛權。（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（19日）於區域法院續審。鍾今於控方盤問時指，香港人會就不同媒體的內容有自己的判斷，反過來說，讀者與媒體或是互為的。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

鍾沛權今續自辯時指，並由控方作盤問。鍾供稱，香港人於2019年對資訊有不同的吸收，會就不同媒體的內容作判斷，反過來說，讀者與媒體或是互為的，部分香港人會尋求事實的真相。

控方引述有關元朗7.21事件的《立場新聞》博客文章，當中暗指事件中有人選擇性執法，問及鍾本港黃營人士是否均喜歡觀看這類文章。鍾指，觀看文章不代表同意文章。

控方又問及鍾是否同意「五大訴求」，鍾指，只能說他理解實施「雙普選」及成立獨立調查委員會的訴求，認為在某數個時間點成立獨立調查委員會，整場運動的路向或有不同，至於其餘訴求則有討論的餘地。

控方續指，若讀者轉載《立場新聞》文章，其後收看的讀者只能吸收單一角度的觀點，未能觀看其他角度的文章，「入咗腦，救唔返」。

鍾指，這可說是各媒體都面對的問題，只可以讓《立場新聞》存在，分享更多的文章。鍾又指，媒體未必能做到每篇文章均屬持平，只能說不可以太過低估讀者獲取資料的渠道。

聆訊明（20日）續。

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記者：梁錦麟