【打擊私煙】海關破49宗私煙案件　涉逃稅1.4億50人被捕

▲ 海關破49宗私煙案件，涉逃稅1.4億50人被捕。（黃傑偉攝）

海關今日（19日）表示，於農曆年前展開打擊私煙行動，行動中共偵破49宗私煙案件，拘捕50人，檢獲7,100萬支私煙，市值2億元，應課稅1.4億元。

海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰指，經過全天候調查，海關稅收調查科在1月11日上午，於油麻地公眾卸貨區突擊搜查一艘躉船，在7個貨櫃內檢獲6,900萬支私煙，市值2億元，應課稅值1.3億元。行動中拘捕一名64歲躉船負責人。關員發現私煙在船上重新包裝，並以不同顏色包裝掩飾為其他貨物，以識別作分銷往買家。

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今次檢獲私煙多達17種品牌，部分有海外文字版本，相信私煙集團重新包裝後會轉往其他國家以逃避稅款及差額以圖利，估計會有3成私煙將轉往外地。海關於2022年檢獲7.3億之私煙，市值20.1億，應課稅14億。比2021年上升7成，並打破21年來私煙紀錄。相信私煙數字上升，除海關打擊外，外地通脹亦帶動上升。隨着疫情緩和，本地亦需求上升，所以走私集團提早補充貨源。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官梁俊文指，海關人員於1月4日及12日在元朗、坪輋及荃灣到破3個私煙倉庫，並扣查2輛用作分銷私煙客貨車，檢獲200萬支私煙，拘捕2名男子。

零售層面方面，港九新界及離島共偵破46宗案件，拘捕41男6女，年齡介乎16至82歲，包括27名買家及20名賣家，臨近農曆新年私煙需求大增，私煙集團以不同包裝方式甚至混入家居用品以逃避海關偵查，並經常轉換地點及延長交收時間以增加執法人員調查難度。

海關強調走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列載貨清單貨物，一經定罪最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據應課稅品條例，任何人管有、處理、購買、售賣即屬違法，一經定罪最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民如發現私煙活動可致電海關熱線2545 6182。

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記者：黃傑偉