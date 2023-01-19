恒基地產x黃色巨鴨藝術家　獻電子賀卡及Instagram AR攝影濾鏡賀新春

恒基兆業地產集團今個農曆新年邀請創作經典維港「黃色巨鴨」的知名藝術家Florentijn Hofman打破領域界限，帶着作品《月兔》登陸虛擬世界兼首次「現身香港」，以別出心裁的電子賀卡和AR擴增實景技術，激發創意想像，跟香港粉絲共賀兔年！

萌爆月兔電子賀卡拜年

以赤子之心見稱的荷蘭藝術家Florentijn Hofman多年來創作了多個經典大型戶外公共藝術作品，在國際間享負盛名。

他擅長透過輕鬆詼諧的手法與媒介，觸發觀眾對人文療癒與環境關懷的深層反思，同時傳達藝術的趣味性和正能量。Hofman的創作對象多為巨型動物輪廓或玩偶，而且大多是靜態的藝術裝置，例如早年風靡維港的「黃色巨鴨」。

今次為恒基地產創作的作品則破天荒邁進虛擬領域，重新詮釋經典作品《月兔》。

首先打響頭炮的是萌爆的「福兔迎春」電子賀卡，影片開首只見毛茸茸的巨型月兔在家鄉荷蘭綠意盎然的清幽草原上愜意地打盹，天空突然出現了恒基地產象徵希望和活力的「永恒之輪」，好奇的月兔隨即跳進「永恒之輪」一探究竟。

月兔瞬間穿梭到燈火通明的上海街頭，牠龐大的身影在著名地標建築間自由穿梭遊覽。

月兔轉眼間就跳到繁華熱鬧的香港，在電車頂觀賞醒獅賀歲，更跑到海旁欣賞璀璨奪目的維港夜景，與大家一同分享兔年美好願景，祝願新一年兔如輪轉，大家如月兔一樣朝氣勃勃，在精彩的生活中探索無限可能。

期間限定IG-able月兔AR攝影濾鏡

與此同時，為帶給大家更貼心的新年歡樂，恒基地產Instagram特別推出《月兔》特效濾鏡，以AR擴增實景技術，讓各位在社交平台上大派兔年福利。

眾所周知，Hofman在香港的大型藝術裝置《黃色巨鴨》只能遠觀，軟萌又療癒的創作不能觸碰實在可惜，這次新春聯乘的重頭戲AR攝影濾鏡誓要衝破物理界限，與粉絲零距離接觸。

大家只要打開 @Hendersonlandhk Instagram，在Stories限時動態或Reels短片功能中開啟《月兔》AR攝影濾鏡，萌爆的白色巨兔馬上現身螢幕，在3個「無限Infinity」永恒之輪中左鑽右跳，彈出彈入，非常可愛。

月兔更入鄉隨俗，觀賞煙花，祝大家「恭喜發財」，百分百貼地，這場與月兔的期間限定新春零距離接觸，定必成為最受歡迎的吸Like神器，兔氣揚眉！

參加大賽贏雙人歐洲之旅

《月兔》AR擴增實景技術，除新年吸Like之用外，更有另一大作為，分分鐘助大家贏得雙人歐洲之旅。

由即日起至2月28日舉辦以全新品牌宣言為名的「築動你想像Realising Your Imagination」多媒體創作大賽，鼓勵大眾以恒基地產於港九新界構建的城市面貌為靈感，發揮想像力，透過數碼藝術作品呈現對社區、未來城市及生活方式的期許及想像。

參加者可將作品上載到活動網站，得獎作品將有機會於恒基地產「築動你想像」網上作品展中展出，得獎者更有機會贏取雙人來往歐洲機票連酒店住宿，到充滿藝術色彩的景點參觀。