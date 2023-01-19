【病假安排】家庭醫生：難以準確判斷確診者是否有病徵　先開2-3日病假紙覆診再判斷病情

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡解釋病假安排。(曾耀輝攝)

政府公布，本月30日起取消隔離令安排，市民自行快測陽性無需呈報，衍生的問題是市民確診後的病假安排應如何處理？勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨著本月底撤銷發出隔離令安排，屆時即意味確診僱員的病假安排將無異於其他疾病。確診僱員如有身體不適可以求醫，若醫生認為有需要給予4天以上病假並發出醫生紙，僱主則須要按《僱傭條例》支付有薪病假。當局亦提到，如果確診人士無病徵，但不想感染他人而不上班，僱主及僱員之間可以自行協定處理方法。

醫生需自行判斷病人可以放假的日數。家庭醫生凌柱培向TOPick表示，新冠病毒不同簡單感冒，嚴重者可令肺部造成衰竭，正常而言為病人著想應「比幾日休息」。他指，難以清楚判斷病人是否沒有病徵，因此會為確診者開2日至3日的病假，透過覆診再行判斷病情，是否需要再開病假紙。

至於沒有確診隔離令，會否令確診者湧至家庭醫生取得病假紙?凌認為，相信因為病假才看醫生的人並不是大多數，對這個情況並不擔心。

家庭醫生林永和則認為，要判斷確診者病假紙並不困難，就如一般傷風感冒般，「係唔係新冠都係咁樣開」。他表示，如個別病人因工作性質，或有特定風險而不能上班，會按個別情況與病人溝通，以專業判斷決定病假紙的日數。不少家庭醫生於疫下，透過遙距醫療診治病人。林永和指，以遙距醫療較難判斷病徵，認為一視同仁以面診較為適合。

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記者：陳展棋