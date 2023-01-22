【正能量】無悔捱窮獨力撫養兩智障兒　單親媽抵寒風賣餅乾自食其力

▲ 台灣一名單親媽媽靠賣餅乾養活一家，包括2名智障兒。

農曆新年拜年總會送禮，餅乾是熱門之選，台灣有人會推介某手工乾餅，原因是好味之餘，亦充滿意義，因為餅乾店的主理人劉媽媽是位單親媽媽，獨力照顧兩名成年智障兒，而兒子很生性，會幫忙擺攤檔，即使寒冷天，一家也會擺攤賺錢自力更生。

綜合台灣傳媒報道，有一家餅乾店「林家稷媽媽愛心手工餅乾」曾一度面臨倒閉的危機，幸得熱心人士的介紹及傳媒報道，令很多人知悉餅乾店背後的感人母子故事。

▲ 兩兄弟幫媽媽擺攤。（facebook圖片）

單親媽獨力照顧兩智障兒

49歲的劉媽媽靠賣餅乾養活一家，孩子當中有2名智障兒，她開設了「林家稷媽媽愛心手工餅乾」，林家稷是大仔的名字，大仔現年29歲患重度智能障礙、聽障及腦性麻痺，未有言語能力，細仔「沂廷」24歲，患有中度智能障礙，二女兒則是身心正常。

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劉媽媽高中畢業結婚，20歲生孩子，初期未有發現兒子異常，並誕下二女，之後想不到大仔有發展及健康問題，有嚴重智障、聽障及腦麻痺，而三仔亦有中度智障。由於丈夫對家庭不負責任，加上跟孩子相處不來，劉媽媽選擇母兼父職，一人照顧3孩子，同時學習製作手工餅乾，靠賣手工餅乾養大仔女，自力更生。

新年是賣手工餅乾的旺季，顧客用來送禮，劉媽媽跟兩位兒子近日依舊賣力擺攤賺錢，即使在寒冷的晚上，他們都抵寒風賣餅乾。媽媽在網上社交平台分享笑指「今天有冷到，然後外套還被孩子們搶」。

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少訂單一度三餐不繼

然而，劉媽媽一直苦盡甘來，去年她受訪指出受疫情影響，不能擺賣，加上數月來很少訂單致三餐不繼。原本經濟就很緊繃，一度沒辦法去擺攤賺錢買東西吃，加上支付房租水電和雜費，會每天胡思亂想。此外，好不容易參加到的市集擺攤活動，做了許多餅乾想好好賺些生活費，卻因疫情變成囤貨，沒訂單的情況持續下，只能拜託孩子們的同學幫忙吃掉餅乾。

兒子平日會幫手一起製作餅乾，為食的大仔有時等著碎的餅乾不能入盒，就會嚷著要吃。在少收入之時，即使生活簡樸的他們，媽媽也曾憂心沒錢買食物予兒子，孩子有時需吃餅乾頂肚。像弟弟會說肚子餓，媽媽就會叫他去看看有沒有餅乾，餅乾吃一吃，或者水喝一喝，不然就早點睡覺，睡了就不餓。

慶幸孩子的生性、開心笑容，讓劉媽媽無悔捱窮獨力撫養兩智障兒，一直撐過去，繼續保持正能量。

孩子快樂，我就快樂！孩子們的笑容就是媽媽最安慰的精神行動力，每天左擁右抱的我，很快樂！

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責任編輯︰王明芳